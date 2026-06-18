La Policía Local de Vila-real incorpora tecnología de 'caja negra' para investigar accidentes de tráfico

La Policía Local de Vila-real ha dado un nuevo paso en la modernización de sus recursos con la incorporación de tecnología avanzada para la investigación de accidentes de tráfico. La Unidad de Atestados cuenta desde hace medio año con un sistema OBDLink, una herramienta que permite acceder a la información registrada por los vehículos en los segundos previos a un siniestro, de forma similar a una caja negra.

La apuesta por este sistema supone un avance en la investigación de los accidentes, ya que permite obtener datos técnicos de gran precisión que pueden resultar claves para esclarecer cómo se produjo un siniestro. El objetivo es mejorar la eficacia de las actuaciones policiales, reforzar la transparencia de los informes y ofrecer un servicio cada vez más preciso a la ciudadanía.

El uso de esta herramienta también ha requerido formación específica dentro del cuerpo. El oficial coordinador de la Unidad de Atestados, Esteban Acebron, y el agente Héctor Recatalá son los dos responsables de la Policía Local de Vila-real que han realizado cursos especializados para el manejo de este sistema y para poder interpretar los informes técnicos derivados de los datos recogidos por los vehículos.

El dispositivo permite acceder a la información del sistema OBD2, presente en buena parte de los coches y motocicletas, aunque no todos los vehículos disponen todavía de esta tecnología. La normativa europea que regula estos sistemas entró en vigor en julio de 2022, si bien algunos vehículos anteriores a esa fecha ya incorporaban herramientas capaces de registrar datos relevantes en caso de accidente.

Foto de la Unidad de Atestados de la Policía Local de Vila-real. / Mediterráneo

Sensores inteligentes

A través del OBDLink, los agentes de la Unidad de Tráfico pueden obtener información recogida por los sensores inteligentes del vehículo cada 0,5 segundos. Estos datos se derivan posteriormente a una aplicación móvil y se remiten a EVU Spain, una asociación integrada por expertos en el estudio y análisis de accidentes de tráfico, que elabora un informe técnico para la Policía Local.

Ese documento puede incorporarse a las diligencias policiales y remitirse a instancias judiciales en caso de que así se determine. De este modo, la Unidad de Atestados dispone de una herramienta más para reconstruir con mayor exactitud los momentos previos al accidente y aportar información objetiva sobre lo ocurrido.

El sistema permite conocer, por ejemplo, si antes del siniestro se produjo una deceleración brusca y si el vehículo activó sus sistemas de seguridad, como el frenado de emergencia o el despliegue de los airbags. También puede registrar datos como la velocidad, el porcentaje de presión sobre el acelerador, las revoluciones del motor, el ángulo de giro del volante o si el cinturón de seguridad estaba abrochado.

La incorporación de esta tecnología sitúa a la Policía Local de Vila-real en la línea de los cuerpos que apuestan por nuevas herramientas digitales para reforzar la investigación de los siniestros viales.