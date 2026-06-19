Fallece fray Lluís Pitarch, histórico franciscano y referente espiritual de Vila-real

La comunidad franciscana de Vila-real llora la pérdida de fray Lluís Pitarch Neda, sacerdote y religioso muy querido en la ciudad, que ha fallecido a los 94 años tras toda una vida dedicada a la labor pastoral, la evangelización y el acompañamiento espiritual.

La propia parroquia de Sant Francesc ha comunicado su fallecimiento con un mensaje de agradecimiento por su "vida entregada", su "cercanía" y el bien sembrado durante tantos años como hermano franciscano.

Comunicado de la parroquia de Sant Francesc tras la muerte de fray Lluís Pitarch. / Mediterráneo

La noticia ha provocado numerosas muestras de condolencia entre fieles, asociaciones religiosas e instituciones. El Ayuntamiento de Vila-real ha expresado también públicamente su pesar y destacó que el padre Lluís desarrolló durante décadas su ministerio en la parroquia de los Franciscanos, dejando una profunda huella en varias generaciones de vila-realenses.

Publicación del Ayuntamiento de Vila-real en Facebook.

Vicario

Fray Lluís Pitarch fue una de las figuras más reconocidas de la comunidad franciscana local. Durante años ejerció como vicario en el convento y parroquia de San Francesc, participando activamente en celebraciones litúrgicas, actos de la Orden Franciscana Seglar y numerosos acontecimientos religiosos de la ciudad. Su presencia fue habitual en la vida espiritual de Vila-real, donde destacó por su carácter cercano y su compromiso con los valores de Sant Francesc d'Assís.

Su vinculación con la Joventut Antoniana fue también especialmente estrecha. La histórica asociación benéfica y religiosa, integrada en el seno de la parroquia franciscana, contó con su colaboración en numerosas celebraciones y eucaristías a lo largo de los años. De hecho, todavía en fechas recientes presidía misas en memoria de los difuntos de la entidad y participaba en actos vinculados a la festividad de Sant Antoni de Pàdua.

Además de su labor pastoral, fray Lluís cultivó la faceta cultural y musical dentro de la tradición franciscana. Fue autor de composiciones religiosas, entre ellas letras y músicas de gozos dedicados a figuras destacadas de la orden, una aportación que contribuyó a mantener vivo el patrimonio devocional franciscano.

Fray Lluís Pitarch (en el centro), en una foto de archivo. / Mediterráneo

Estancia en Argentina

Su trayectoria religiosa tuvo también una dimensión internacional. Durante la década de los años sesenta formó parte de la fraternidad del convento de San Francisco Solano de Río Cuarto, en Argentina, una etapa misionera que marcó su vocación antes de regresar a la provincia franciscana de Valencia y continuar su ministerio en Castellón.

Quienes le conocieron destacan especialmente su sencillez, su disponibilidad permanente para escuchar y su capacidad para acompañar a las personas en momentos difíciles. Durante décadas fue una referencia espiritual para numerosas familias de Vila-real y para diferentes movimientos y asociaciones vinculados a la Iglesia local.

Funeral

La parroquia de San Francisco celebrará este sábado, a las 10.00 horas, una eucaristía por su eterno descanso en el templo franciscano de Vila-real. La comunidad religiosa ha invitado a fieles, amigos y personas que compartieron camino con él a unirse en la oración y en el recuerdo agradecido de quien dedicó gran parte de su vida al servicio de los demás.