13 empresas pugnan por limpiar los 72 edificios municipales de Vila-real por 2,3 millones

La adjudicación del nuevo contrato de limpieza de los edificios municipales de Vila-real ha despertado un notable interés empresarial. Un total de 13 compañías han presentado oferta para hacerse con alguno de los tres lotes en los que se divide este servicio, que salió a licitación en el mes de enero por 2,26 millones de euros para un año, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro ejercicios.

El contrato abarca la limpieza de 72 inmuebles e instalaciones de titularidad municipal, entre ellos centros educativos, espacios culturales, museos, la comisaría de la Policía Local y otras dependencias del Ayuntamiento. Además de las tareas ordinarias de limpieza, el servicio incluye la recogida selectiva de residuos y actuaciones extraordinarias en determinados periodos del año.

Según el informe municipal de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor, las empresas que concurren al concurso son Clanser, Empledis, Eulen, Evobac Integral Service, FCC Medio Ambiente, Fovasa, Ilunion, Lafuente, Martizos Servicios, OHL Ingesan, Samyl Facility Services, Serveo Servicios y la UTE Vareser 96.

La competencia es especialmente intensa en el lote de centros educativos, al que concurren las 13 firmas. En este apartado, las mejores puntuaciones técnicas provisionales han sido para Evobac, Lafuente y OHL Ingesan, con 43,25 puntos cada una sobre un máximo de 50. Les siguen Eulen, con 43 puntos, y la UTE Vareser, con 41,75.

En el pack de espacios culturales, museos y Policía Local se han presentado cinco empresas: Empledis, Eulen, Ilunion, Samyl y Serveo. La clasificación técnica provisional sitúa en cabeza a Eulen e Ilunion, ambas con 43 puntos, seguidas de Serveo, con 42.

Por su parte, al lote de otras dependencias municipales optan diez licitadoras. En este caso, las mejores valoraciones corresponden a Evobac y Lafuente, ambas con 43,5 puntos, por delante de Ilunion, con 43 puntos, y Eulen y la UTE Vareser, con 42,5.

El nuevo contrato supone un importante incremento económico respecto al anterior, ya que el Ayuntamiento elevó el presupuesto cerca de un 45% para adaptarlo al aumento de costes y a la ampliación de los espacios incluidos en el servicio. Entre las incorporaciones destacan instalaciones como el Centro de Congresos El Molí, el almacén de carrozas, el aulario de Labora de la Estación Experimental Agraria, las viviendas sociales municipales, la pasarela sobre la vía del tren o las antiguas dependencias judiciales de la plaza Colón.

Asimismo, el pliego contempla una mayor frecuencia de limpieza en espacios que hasta ahora recibían actuaciones puntuales, como la Casa dels Mundina, el Gran Casino, el Teatre Tagoba, la planta superior del Hostal del Rei o el centro de desarrollo infantil y atención temprana (CDIAT) María de Luna, en respuesta al creciente uso ciudadano de estas instalaciones.