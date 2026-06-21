Muere un monje que jugó en el Villarreal CF antes de dedicar su vida a Dios

Vila-real lamenta la muerte de Vicente Ferrer Alayrach Bort, hermano de la comunidad cisterciense de San Isidro de Dueñas y antiguo futbolista del Villarreal CF en su juventud. El religioso, nacido en Vila-real el 14 de enero de 1936, ha fallecido a los 90 años, después de una vida marcada primero por el deporte y, más tarde, por más de seis décadas de entrega monástica.

El Ayuntamiento ha trasladado públicamente sus condolencias por el fallecimiento del hermano Vicente Ferrer Alayrach, de quien ha destacado que dedicó su vida “al servicio de Dios y de su comunidad monástica”. Antes de abrazar la vocación religiosa, Alayrach fue futbolista del conjunto groguet, una etapa que también queda recogida en la historia del fútbol local.

Jugó en la década de los cincuenta

El libro 100 años de fútbol en Vila-real, de Vicente Soro Nácher, incluye su nombre entre los jugadores que formaron parte del Villarreal CF en la década de los cincuenta, en una etapa clave para el club amarillo, entre la consolidación en Primera Regional y su primer ascenso a Tercera División. La publicación lo menciona dentro de la nómina de futbolistas de aquellos años, junto a nombres como Almazán, Amposta, García Diago, Mallol, Sastre o Segarra, entre otros.

Su camino vital cambió definitivamente en 1960, cuando ingresó en la Trapa de San Isidro de Dueñas, en la provincia de Palencia. Allí inició una trayectoria religiosa que se prolongó durante más de seis décadas. Según la esquela difundida por la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia, hizo la profesión monástica temporal el 6 de enero de 1963 y la profesión solemne el 15 de agosto de 1966.

Publicación del Ayuntamiento de Vila-real en Facebook.

La comunidad monástica lo recuerda como un hombre de profunda piedad, entregado a la oración, a la lectio divina y a la vida comunitaria. También subraya su sentido del humor, su amor a los hermanos y su disponibilidad para desempeñar diferentes servicios dentro del monasterio, desde el refectorio y la repostería hasta la cocina, las granjas o la ayuda en sastrería.

Problemas de artrosis

En los últimos años, la artrosis le hizo perder movilidad en las piernas y tuvo que retirarse a la enfermería a causa de una enfermedad cardiaca y vascular. Aun así, su recuerdo queda unido a una vida de servicio, humildad y compromiso con su comunidad.

Vicente Ferrer Alayrach deja así una biografía singular: la de un vila-realense que pasó de los campos de fútbol y la camiseta del Villarreal CF a la vida contemplativa en la Trapa, donde permaneció hasta su muerte y donde deja, según sus hermanos de comunidad, “un recuerdo indeleble” entre quienes le conocieron.