La edila de Educación de Vila-real responde al PP y reclama más inversión que la gratuidad 0-3

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Vila-real, Anna Vicens, ha respondido a las declaraciones del portavoz del Partido Popular, Adrián Casabó, sobre la gratuidad de la escolarización infantil de 0 a 3 años, una medida que, según los datos trasladados por el PP, ha beneficiado a 494 familias de la ciudad durante el curso 2024-2025.

Vicens ha defendido que la gratuidad de 0 a 3 años es una política de apoyo a las familias “que nadie discute”, pero ha criticado que el PP pretenda convertirla en “la única política educativa de la que hablar” mientras, según la edil, la Generalitat mantiene recortes, falta de recursos y proyectos pendientes en Vila-real.

“El problema es que el PP pretende que esta sea la única política educativa de la que hablar, mientras recorta recursos y deja sin ejecutar proyectos imprescindibles para miles de alumnos de Vila-real”, ha afirmado Vicens.

Vicens reclama inversiones más allá de la gratuidad 0-3

La concejala ha señalado que “sorprende” que Casabó presente esta medida como si compensara “todos los incumplimientos” que, según sostiene, acumula la Generalitat con Vila-real en materia educativa. Además, ha recordado que el PP local se abstuvo en la moción planteada, de acuerdo con la propuesta de las escuelas infantiles, para aumentar el bono durante el mes de julio.

Vicens ha planteado que, si unas 500 familias se han beneficiado de la gratuidad de 0 a 3 años, “miles de alumnos y familias de todas las etapas educativas” continúan afectados por la falta de inversiones, los recortes y los proyectos aplazados por el gobierno del Partido Popular.

La edil ha lamentado que el PP de Vila-real actúe, a su juicio, como “defensor de la política educativa del Consell” cuando la comunidad educativa reclama más recursos, más profesorado y más inversiones para la enseñanza pública.

El Ayuntamiento defiende su apoyo a las escuelas infantiles

En la misma línea, la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, ha destacado que el equipo de gobierno “siempre ha sido sensible” a las necesidades de la etapa educativa de 0 a 3 años.

Fajardo ha recordado que el Ayuntamiento ha ayudado a las escuelas infantiles, de forma individualizada, a tramitar la bonificación de la nueva tasa de residuos. Además, ha señalado que se ha creado una línea específica de subvenciones para que estos centros puedan afrontar el coste de esta tasa.

Según la vicealcaldesa, estas medidas demuestran “con hechos” el compromiso municipal con un servicio educativo que el gobierno local considera esencial.

Vicens también ha enumerado los proyectos educativos que, según ha indicado, Vila-real continúa esperando: la construcción del cuarto instituto, una sede propia para la Escuela Oficial de Idiomas de la Plana Baixa, un edificio para la Escuela de Adultos, el Centro Integrado Público de Formación Profesional de Edificación y Obra Civil, la renovación integral del CEIP Escultor Ortells y la finalización de los proyectos Edificant del CEIP Botànic Calduch y del CPEE La Panderola.

La concejala ha reclamado que la Generalitat cumpla también el compromiso anunciado por Pérez Llorca para climatizar los centros educativos. “Esperamos que no se quede únicamente en palabras porque la situación en las aulas es complicada y puede afectar a la concentración y la comprensión del alumnado”, ha advertido.

Vicens ha concluido que “defender la educación pública es mucho más que anunciar una ayuda”, y ha defendido que implica garantizar infraestructuras, profesorado, planificación y oportunidades educativas desde los 0 años hasta la formación de personas adultas.

“En eso, la Generalitat del PP sigue teniendo una deuda con Vila-real”, ha remarcado.