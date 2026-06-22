El PP de Vila-real exige al Gobierno más examinadores de Tráfico en Castellón por las largas listas de espera
La propuesta de la formación también contempla la autorización de horas extraordinarias para cubrir bajas estructurales mientras se incrementa el personal examinador.
El Partido Popular de Vila-real presentará una propuesta en el próximo pleno municipal para reclamar al Gobierno de España que amplíe de forma urgente el número de examinadores de la Dirección General de Tráfico en la provincia de Castellón. La formación denuncia que la falta de personal está provocando importantes listas de espera para obtener el carnet de conducir, una situación que afecta a centenares de vecinos de la ciudad, especialmente a jóvenes.
El portavoz popular, Adrián Casabó, ha anunciado que el PP pedirá al Ejecutivo de Pedro Sánchez “un plan de choque que aporte soluciones efectivas” ante una problemática que, según ha señalado, “se arrastra desde hace tiempo y resta oportunidades a los vila-realenses”.
Casabó ha advertido de que muchos aspirantes deben esperar meses para poder realizar el examen práctico de conducir, lo que retrasa la obtención del permiso de circulación y genera perjuicios personales, laborales y económicos.
Una situación que afecta a jóvenes y autoescuelas
El portavoz del PP ha subrayado que esta falta de examinadores “no solo genera frustración entre los aspirantes, sino que también pone en riesgo la viabilidad de las autoescuelas de Vila-real y la provincia de Castellón, que ven limitada su capacidad para formar a nuevos conductores”.
Desde el Partido Popular señalan que el problema se agrava especialmente durante la época estival, cuando muchos jóvenes aprovechan las vacaciones para sacarse el carnet de conducir. En algunos casos, ha lamentado Casabó, esta demora puede suponer “perder la oportunidad de trabajar por no haberse podido examinar a tiempo”.
Por este motivo, el PP de Vila-real reclamará a la Dirección General de Tráfico que incremente de manera urgente las plazas de examinadores en Castellón, atendiendo a criterios objetivos como la población, el volumen de alumnos y la demanda real de exámenes.
Además, la propuesta plantea autorizar de forma inmediata la realización de horas extraordinarias mientras se cubren las bajas estructurales existentes. “Es necesario adoptar medidas urgentes para agilizar los exámenes y garantizar que los jóvenes puedan acceder al permiso de conducir sin demoras injustificadas”, ha concluido Adrián Casabó.
- Cierra un emblemático bar donde se tiraban las mejores cañas de Castelló
- Crimen de Almenara: la custodia de los hijos del fallecido y su exmujer había provocado discusiones con intervención policial
- La Iglesia diocesana suma seis nuevos sacerdotes para Castellón tras años de formación y discernimiento
- De TikTok a abrir una tienda única en un pueblo de Castellón: “Hemos recibido mucho cariño de la gente”
- El pueblo medieval más bonito de Teruel está a diez minutos de Castellón y tiene un castillo del siglo XIII
- Circula en redes la que podría ser la nueva camiseta del CD Castellón para la temporada 2026/27 (y el nuevo patrocinador)
- Novedades en el crimen de Almenara: el juzgado ordena prisión para el detenido
- El regreso a las aulas en el colegio Escuelas Pías de Castelló 50 años después