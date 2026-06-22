El PP de Vila-real exige al Gobierno más examinadores de Tráfico en Castellón por las largas listas de espera

El Partido Popular de Vila-real presentará una propuesta en el próximo pleno municipal para reclamar al Gobierno de España que amplíe de forma urgente el número de examinadores de la Dirección General de Tráfico en la provincia de Castellón. La formación denuncia que la falta de personal está provocando importantes listas de espera para obtener el carnet de conducir, una situación que afecta a centenares de vecinos de la ciudad, especialmente a jóvenes.

El portavoz popular, Adrián Casabó, ha anunciado que el PP pedirá al Ejecutivo de Pedro Sánchez “un plan de choque que aporte soluciones efectivas” ante una problemática que, según ha señalado, “se arrastra desde hace tiempo y resta oportunidades a los vila-realenses”.

Casabó ha advertido de que muchos aspirantes deben esperar meses para poder realizar el examen práctico de conducir, lo que retrasa la obtención del permiso de circulación y genera perjuicios personales, laborales y económicos.

Una situación que afecta a jóvenes y autoescuelas

El portavoz del PP ha subrayado que esta falta de examinadores “no solo genera frustración entre los aspirantes, sino que también pone en riesgo la viabilidad de las autoescuelas de Vila-real y la provincia de Castellón, que ven limitada su capacidad para formar a nuevos conductores”.

Desde el Partido Popular señalan que el problema se agrava especialmente durante la época estival, cuando muchos jóvenes aprovechan las vacaciones para sacarse el carnet de conducir. En algunos casos, ha lamentado Casabó, esta demora puede suponer “perder la oportunidad de trabajar por no haberse podido examinar a tiempo”.

Por este motivo, el PP de Vila-real reclamará a la Dirección General de Tráfico que incremente de manera urgente las plazas de examinadores en Castellón, atendiendo a criterios objetivos como la población, el volumen de alumnos y la demanda real de exámenes.

Además, la propuesta plantea autorizar de forma inmediata la realización de horas extraordinarias mientras se cubren las bajas estructurales existentes. “Es necesario adoptar medidas urgentes para agilizar los exámenes y garantizar que los jóvenes puedan acceder al permiso de conducir sin demoras injustificadas”, ha concluido Adrián Casabó.