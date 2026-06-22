De Vila-real a Lituania: el modelo de ciencia en las aulas llega al mayor festival europeo del sector

Vila-real continúa proyectando en Europa su apuesta por la ciencia, la investigación escolar y la divulgación educativa. El modelo impulsado desde la ciudad a través de Vilaciència, el certamen internacional de jóvenes investigadores que ha situado al municipio en el mapa de la innovación científica en las aulas, ha estado presente en el Science on Stage Festival 2026, celebrado en Klaipėda, Lituania.

El encargado de representar esta línea de trabajo fue Sisco Marco, profesor de Biología del Colegio Santa María de Vila-real y director de Vilaciència, que participó en el encuentro como uno de los cuatro docentes seleccionados para representar a España. Además, fue el único profesor de la Comunitat Valenciana presente en este foro, considerado el mayor evento europeo para docentes que educan de forma integrada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

450 profesores de 30 países

El festival reunió a cerca de 450 profesores de más de 30 países, que compartieron proyectos innovadores, metodologías activas y experiencias educativas orientadas a transformar la enseñanza de la ciencia desde la creatividad, la experimentación y el trabajo práctico en el aula. Bajo el lema STEAM Education: Innovation Meets Creativity and Responsibility, el encuentro se convirtió también en un espacio para crear redes internacionales de colaboración entre centros y docentes.

Sisco Marco fue el único representante de la Comunitat Valenciana en Lituania. / Mediterráneo

La presencia de Marco en Lituania refuerza la proyección exterior de un modelo que Vila-real lleva años consolidando a través de la investigación desde edades tempranas. Su trayectoria docente está marcada por el aprendizaje basado en proyectos, una metodología que convierte al alumnado en protagonista activo y fomenta la curiosidad científica, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo.

A lo largo de los últimos años, los proyectos desarrollados en las aulas del Colegio Santa María han participado en certámenes nacionales e internacionales como Ciencia en Acción, Exporecerca Jove, Zientzia Azoka de Bilbao, Open Science de Cambre o el Congreso de Jóvenes Investigadores INICE de Salamanca. También han viajado a países como Eslovaquia, Bélgica, Austria, Portugal o Rumanía, además de ciudades como San Francisco, Abu Dhabi o Nueva York, donde han obtenido premios y reconocimientos.

Esta trayectoria conecta directamente con el crecimiento de Vilaciència, el certamen internacional de jóvenes investigadores que se celebra en Vila-real y que se ha convertido en una de las principales plataformas de impulso a la investigación escolar en España. Su última edición, celebrada en abril, reunió a 140 estudiantes, más de 1.000 visitantes y 55 proyectos científicos de cinco países, además de repartir alrededor de 10.000 euros en premios y becas para facilitar la participación de jóvenes investigadores en otros eventos científicos internacionales.

Fotogalería I La edición de Vilaciència del 2026 abre sus puertas en Vila-real / Erik Pradas

Con proyectos vinculados a ámbitos como la inteligencia artificial aplicada a la salud, la sostenibilidad ambiental o la nanotecnología, Vilaciència ha reforzado la imagen de Vila-real como una ciudad asociada a la divulgación científica, el talento joven y la innovación educativa.

La participación en el Science on Stage Festival 2026 no supone únicamente un reconocimiento individual a la trayectoria de Sisco Marco, sino también un nuevo paso en la proyección internacional de una marca de ciudad construida en torno a la ciencia en las aulas. De Vila-real a Lituania, el trabajo desarrollado desde los centros educativos y desde Vilaciència vuelve a situar al municipio en el escaparate europeo de la educación científica.