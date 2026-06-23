El riesgo de desprendimientos obliga a reparar la fachada de un centro de salud de Vila-real

La Conselleria de Sanitat ha sacado a licitación las obras para reparar la fachada del centro de salud Carinyena de Vila-real, una actuación valorada en 161.000 euros que busca corregir las patologías detectadas en el edificio y evitar nuevos desprendimientos de piezas cerámicas en la envolvente exterior del inmueble.

El proyecto parte de un análisis técnico realizado sobre el estado de conservación del edificio, construido en 1990 y situado en la calle Illes Columbretes. El informe constata la presencia de fisuras, grietas, daños en juntas de dilatación y desprendimientos de plaquetas en distintos puntos de la fachada.

Fisuras verticales en esquinas del edificio. / Mediterráneo

Uno de los principales focos de preocupación se localiza en la parte trasera del inmueble, recayente a un vial peatonal, donde ya se han producido desprendimientos de piezas adheridas al canto del forjado. El estudio advierte de que existe riesgo de que se registren nuevas caídas, una circunstancia que ha llevado a plantear una intervención específica para sanear y consolidar esta zona.

Los técnicos también han detectado pequeños desprendimientos en la fachada principal, especialmente en el entorno de la junta de dilatación, donde el material de relleno aparece excesivamente comprimido. A ello se suman fisuras verticales junto a ventanas y puertas, grietas en esquinas del edificio, piezas deterioradas y otros daños asociados a los movimientos de dilatación de la fachada.

Grietas en un lateral del ambulatorio. / Mediterráneo

Garantizar su durabilidad

La intervención prevista contempla la reparación de las zonas afectadas, la sustitución de piezas dañadas, la apertura y sellado de juntas de dilatación, la ejecución de nuevas juntas y la reconstrucción de jambas en ventanas donde se han detectado deficiencias. El objetivo es eliminar los puntos con riesgo de desprendimiento y garantizar la durabilidad de la fachada.

El proyecto también incluye trabajos previos de retirada de carpinterías, cerrajería y persianas cuando sea necesario, así como la posterior reposición de elementos constructivos y acabados. En las zonas con fisuración, se prevé actuar sobre la fábrica de ladrillo caravista y sobre las juntas para corregir las tensiones acumuladas en la fachada.

Durante la fase de estudio se realizaron inspecciones visuales, catas en distintos puntos del cerramiento, ensayos de laboratorio y mediciones mediante tecnología láser para analizar posibles deformaciones o asientos. Según el proyecto, no se han detectado deformaciones estructurales significativas ni desplomes generalizados, aunque sí patologías localizadas que requieren intervención para evitar su evolución.

Vistas generales y detalles de junta de dilatación en la fachada principal del centro de salud. / Mediterráneo

Interferir lo mínimo en la actividad sanitaria

Las obras deberán ejecutarse teniendo en cuenta que el edificio continuará prestando servicio sanitario. Por ello, el proyecto establece que los trabajos deberán planificarse de forma coordinada con la propiedad para interferir lo mínimo posible en la actividad del centro y en el tránsito de usuarios, especialmente en las zonas de acceso y en los espacios contiguos a la obra.

Con esta licitación, Sanitat da un paso para corregir las deficiencias acumuladas en la fachada del centro de salud de Carinyena, reforzar la seguridad del inmueble y prevenir nuevas caídas de piezas cerámicas en un edificio sanitario con más de tres décadas de antigüedad.