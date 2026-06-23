Vila-real 'desclasifica’ sus casos más oscuros en una serie documental sobre crímenes reales

Vila-real se prepara para mirar de frente a su pasado más oscuro. Secuestros, asesinatos, muertes sospechosas, procesos judiciales y documentos antiguos serán el punto de partida de Arxiu Criminal, una nueva serie documental impulsada por el Arxiu Municipal en colaboración con la productora local Clar Televisió.

El proyecto propone abrir los fondos del archivo de una forma poco habitual: no a través de vitrinas o expedientes estáticos, sino mediante un relato audiovisual inspirado en la novela negra y en el fenómeno del true crime. La primera temporada estará formada por cuatro capítulos, de unos 15 minutos de duración, en los que se reconstruirán crímenes y delitos reales documentados en la ciudad entre los siglos XV y XVI.

Cartel de 'Arxiu Criminal'. / Mediterráneo

La iniciativa encaja en la nueva estrategia del Arxiu Municipal para acercar su patrimonio documental a nuevos públicos. Bajo el impulso del archivero municipal, Miguel Ramos, el servicio ha reforzado en los últimos meses su vertiente divulgativa con visitas guiadas, exposiciones y actividades pensadas para animar a la ciudadanía a cruzar sus puertas y descubrir los fondos que conserva. Ahora, el salto al formato audiovisual busca dar un paso más: convertir viejos documentos en historias capaces de atrapar al espectador.

El concejal del área, Santi Cortells, destaca que la serie supone “un paso más” en la labor desarrollada para acercar este servicio municipal a toda la ciudadanía con formatos innovadores, especialmente pensados para llegar a nuevos públicos. Cortells recuerda que, aunque gran parte de la documentación más antigua de Vila-real se perdió, los fondos conservados permiten reconstruir “episodios fascinantes” de la historia local.

En este sentido, el edil subraya que Arxiu Criminal se suma a otras iniciativas impulsadas para poner en valor un servicio que guarda una parte fundamental de la memoria colectiva de Vila-real. Además, avanza que el Arxiu Municipal continúa trabajando en nuevos proyectos para seguir acercando este patrimonio documental a la sociedad.

El Ayuntamiento ha dado a conocer este martes el proyecto de la docuserie. / Mediterráneo

Rigor histórico

Cada capítulo combinará el rigor histórico con un lenguaje visual más cercano al documental narrativo. La serie incorporará voz en off, reproducción de cartas, procesos judiciales y otros documentos originales conservados en el Arxiu Municipal, además de la participación de expertos locales para contextualizar los hechos y la época.

La producción también prevé recrear algunos de los episodios más destacados y grabar en los espacios donde ocurrieron los hechos, con el objetivo de reforzar el vínculo entre la documentación histórica y el patrimonio urbano de Vila-real. De este modo, los expedientes del Arxiu Municipal saltarán del papel a las calles de la ciudad para reconstruir una parte menos conocida de su pasado.

Secuestros, asesinatos y muertes sospechosas servirán como hilo conductor de los diferentes capítulos, que reconstruirán documental e históricamente la crónica negra de Vila-real. La intención es mostrar que, detrás de cada documento antiguo, puede esconderse una historia real con todos los ingredientes de una trama criminal.

Estará disponible en Youtube

Actualmente, Arxiu Criminal se encuentra en fase de documentación y escritura de guiones. La previsión es estrenar la primera temporada a principios de 2027. Los capítulos podrán escucharse también en formato pódcast, estarán disponibles en Youtube y en la web del Arxiu Municipal, y se ofrecerán a radios y televisiones locales para llegar al mayor número posible de personas.

Con esta serie documental, Vila-real ‘desclasifica’ sus casos más oscuros y convierte su Arxiu Municipal en una puerta de entrada a los crímenes reales que forman parte de la historia de la ciudad.