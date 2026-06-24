El intendente de la Policía Local de Vila-real, condecorado por su trayectoria policial en Alcobendas

El intendente de la Policía Local de Vila-real, Ramon Martínez, ha sido distinguido por el Ayuntamiento de Alcobendas con la Medalla al Mérito Policial, un reconocimiento que pone en valor su trayectoria profesional, su dedicación al servicio público y su compromiso con la seguridad ciudadana.

La condecoración se entregó en un acto institucional celebrado en esta localidad, al que asistieron autoridades civiles, militares y policiales de la Comunidad de Madrid, así como representantes vinculados a distintos cuerpos de seguridad.

Desde la Policía Local de Vila-real han trasladado públicamente su enhorabuena al intendente por este reconocimiento, que consideran “merecido” y que destaca una carrera marcada por la vocación de servicio, la responsabilidad y el trabajo diario en favor de la ciudadanía.

La Medalla al Mérito Policial concedida por el Ayuntamiento de Alcobendas supone así un nuevo reconocimiento externo para un mando de la Policía Local de Vila-real y refuerza la valoración de su labor dentro del ámbito policial.

Y es que no es la primera distinción que reconoce, ya que hace un año, en junio de 2025, Ramón Martínez recibió la Cruz por Servicios Distinguidos de la Policía Local de Teruel como gratitud a los ocho años de colaboración para exportar el modelo policial de proximidad y continua formación vila-realense a la ciudad aragonesa