Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Armado en el balcónAccidente AP-7Detenido en la Nit de Sant JoanReorganización SkyFi CastaliaViniloDGT cambia las normasPensión amas de casa
instagramlinkedin

Reconocmiento

El intendente de la Policía Local de Vila-real, condecorado por su trayectoria policial en Alcobendas

Ramón Martínez recibe la Medalla al Mérito Policial del Ayuntamiento de esta localidad madrileña en un acto con autoridades civiles, militares y policiales

El intendente de la Policía Local de Vila-real, Ramón Martínez (d), tras recibir la Medalla al Mérito Policial del Ayuntamiento de Alcobendas.

El intendente de la Policía Local de Vila-real, Ramón Martínez (d), tras recibir la Medalla al Mérito Policial del Ayuntamiento de Alcobendas. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Darío Pitarch

Vila-real

El intendente de la Policía Local de Vila-real, Ramon Martínez, ha sido distinguido por el Ayuntamiento de Alcobendas con la Medalla al Mérito Policial, un reconocimiento que pone en valor su trayectoria profesional, su dedicación al servicio público y su compromiso con la seguridad ciudadana.

La condecoración se entregó en un acto institucional celebrado en esta localidad, al que asistieron autoridades civiles, militares y policiales de la Comunidad de Madrid, así como representantes vinculados a distintos cuerpos de seguridad.

Desde la Policía Local de Vila-real han trasladado públicamente su enhorabuena al intendente por este reconocimiento, que consideran “merecido” y que destaca una carrera marcada por la vocación de servicio, la responsabilidad y el trabajo diario en favor de la ciudadanía.

La Medalla al Mérito Policial concedida por el Ayuntamiento de Alcobendas supone así un nuevo reconocimiento externo para un mando de la Policía Local de Vila-real y refuerza la valoración de su labor dentro del ámbito policial.

Noticias relacionadas y más

Y es que no es la primera distinción que reconoce, ya que hace un año, en junio de 2025, Ramón Martínez recibió la Cruz por Servicios Distinguidos de la Policía Local de Teruel como gratitud a los ocho años de colaboración para exportar el modelo policial de proximidad y continua formación vila-realense a la ciudad aragonesa

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente en Castellón: Herido el conductor de un camión de transporte de cerdos caído por un terraplén
  2. Esta es la indemnización de varios miles de euros por caer en la calle en Castelló
  3. El profesor que llegó a presidir la Diputación de Castellón se despide del instituto: José Martí 'cuelga la tiza' y se jubila
  4. La avispa ‘asesina’ sigue sin freno: solo este año aparece en quince localidades de Castellón
  5. Cuánto costará entrar al nuevo parque acuático de Castellón: precios, entradas y bonos
  6. Ola de calor: una carretera de Castellón, cortada por un incendio
  7. La ola de calor llega a su punto más alto: un pueblo de Castellón es el 'horno' de la Comunitat
  8. Llega una buena noticia para la cerámica de Castellón tras cinco años de espera

El intendente de la Policía Local de Vila-real, condecorado por su trayectoria policial en Alcobendas

Vila-real 'desclasifica’ sus casos más oscuros en una serie documental sobre crímenes reales

Sanitat reparará la fachada del centro de salud Carinyena en Vila-real tras detectar riesgo de desprendimientos

El PP de Vila-real exige al Gobierno más examinadores de Tráfico en Castellón por las largas listas de espera

El PP de Vila-real exige al Gobierno más examinadores de Tráfico en Castellón por las largas listas de espera

La edila de Educación de Vila-real responde al PP y reclama más inversión que la gratuidad 0-3

La edila de Educación de Vila-real responde al PP y reclama más inversión que la gratuidad 0-3

Vila-real lleva el modelo de ciencia en las aulas al mayor festival europeo del sector

Fallece fray Lluís Pitarch, histórico franciscano y referente espiritual de Vila-real

Fallece fray Lluís Pitarch, histórico franciscano y referente espiritual de Vila-real

Muere un monje que jugó en el Villarreal CF antes de dedicar su vida a Dios

Muere un monje que jugó en el Villarreal CF antes de dedicar su vida a Dios
Tracking Pixel Contents