El poeta vila-realense Manel Pitarch gana el Premio Vicent Andrés Estellés de Burjassot

El XXIV Premio de Poesía Vicent Andrés Estellés de Burjassot 2025 ya tiene ganador. El autor vila-realense Manel Xavier Pitarch Font se ha alzado con el prestigioso galardón literario gracias a su obra Sentència 8.000.000, un poemario que ha convencido al jurado por su fuerza expresiva, su variedad de registros y su capacidad para conmover sin renunciar a la incomodidad.

El fallo del jurado concedió el premio por unanimidad a la obra presentada bajo el pseudónimo de Nakba. El tribunal estuvo integrado por los poetas y escritores Víctor Benavides, Àngels Gregori y Elm Puig, que destacaron la solidez de una propuesta poética “honesta” y construida desde una notable riqueza de tonos.

Según recoge el acta, Sentència 8.000.000 es una obra con una rica variedad de registros, en la que sobresale la alternancia de tonos sin que el conjunto pierda cohesión. El jurado ha valorado también la apuesta arriesgada de sus versos y la presencia de influencias literarias procedentes de distintas culturas y tradiciones. Se trata, según el fallo, de un poemario que llega al lector con versos aparentemente sencillos, pero cargados de profundidad.

Trayectoria

Nacido en Vila-real en 1966, Manel Xavier Pitarch Font es licenciado en Filología Catalana y en Literatura Española por la Universitat de València. Ejerce la docencia en la enseñanza pública, una dedicación que considera plenamente vocacional y una experiencia humana incomparable. Además, mantiene una estrecha vinculación con diferentes instituciones que trabajan por la lengua y la cultura.

Su trayectoria literaria comenzó desde muy joven y cuenta con reconocimientos destacados. Entre ellos figura el Premio Jacint Verdaguer 2002, concedido por Òmnium Cultural y el Ayuntamiento de Calldetenes en el Año del Centenario Verdaguer, por la obra Trajectes del desencís. Posteriormente recibió otros galardones como el Premio Marc Granell 2015, por Primavera entre les runes, y el Ibn Hazm Ciutat de Xàtiva, por Poemari per a ociosos.

Para Pitarch, la creación literaria es una vía artística para explicar el mundo y al ser humano desde un lenguaje auténtico, comprometido tanto con el arte como con la sociedad. Con Sentència 8.000.000, el escritor vila-realense incorpora ahora su nombre al palmarés del Premio de Poesía Vicent Andrés Estellés de Burjassot, uno de los certámenes que mantienen viva la voz poética y cultural vinculada al legado del autor de Burjassot.

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24ª edición

El Premio Vicent Andrés Estellés de Poesia, otorgado por el Ayuntamiento de Burjassot, alcanza este año su vigésimo cuarta edición y cuenta con una dotación económica de 9.000 euros. El certamen, creado en 1993, el mismo año en que murió el poeta, nació para honrar su memoria y tiene como objetivo seguir promocionando la figura y la obra literaria de Vicent Andrés Estellés en el municipio que le vio nacer, al tiempo que impulsa la creación literaria en valenciano.