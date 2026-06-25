Preocupación vecinal en Vila-real por tres 'minipisos' sin licencia en un bajo comercial: el Ayuntamiento ordena parar las obras

La conversión de un bajo comercial en tres viviendas de pequeñas dimensiones (minipisos) ha encendido la preocupación vecinal en el Residencial San Vicente de Vila-real, situado en el número 76 de la avenida Francesc Tàrrega, en el entorno del Meeting Point. La comunidad de propietarios denuncia que los trabajos se han iniciado sin disponer de la correspondiente licencia de obras y que, además, se han realizado actuaciones en zonas comunes sin autorización vecinal.

Según denuncian los afectados a Mediterráneo, el local está siendo transformado en tres viviendas: dos de casi 45 metros cuadrados y una tercera de cerca de 30. Los residentes aseguran que la empresa responsable de las obras ha continuado con los trabajos pese a que la administración de la finca le remitió un burofax solicitando la paralización mientras no quedara acreditado el permiso municipal.

La comunidad sostiene también que se han realizado agujeros y actuaciones en elementos comunes del edificio sin contar con el visto bueno de los propietarios. Las imágenes aportadas por los vecinos muestran ya el impacto de los trabajos en distintos puntos de la finca, tanto en la entrada común como en el garaje, con placas abiertas en el falso techo, conducciones visibles y modificaciones en el entorno del local.

El impacto de las obras, por ahora sin licencia, ya es muy visible en distintos puntos de la finca, tanto en la entrada común como en el garaje. / Mediterráneo

Ante esta situación, la comunidad registró una instancia en el Ayuntamiento el pasado 20 de mayo para alertar de las obras y solicitar que se comprobara si contaban con los permisos pertinentes. En el escrito, los vecinos advertían de que se estaban realizando trabajos en zonas comunes pese a que la comunidad los había denegado y reclamaban la intervención municipal.

Respuesta del alcalde

El alcalde, José Benlloch, confirma que el consistorio recibió la instancia ese día y asegura que el Ayuntamiento actúa con “estricta” vigilancia cuando llegan denuncias relacionadas con obras sin licencia. “Cuando hay una denuncia, rápidamente enviamos al inspector”, explica el primer edil, que reconoce que en este caso la actuación “se está tramitando” y que “a día de hoy no tiene” licencia concedida.

El primer edil detalla que el Ayuntamiento ha requerido documentación a los promotores antes de autorizar la actuación. Entre las cuestiones pendientes figuran aspectos vinculados a la normativa urbanística municipal, como la obligación de dotar a las nuevas viviendas de plazas de aparcamiento o compensarlas económicamente, además de otros requisitos relacionados con el aprovechamiento urbanístico necesario para poder ejecutar el proyecto.

Otra vista del local comercial que los vecinos denuncian que están transformando en tres 'minipisos'. / Mediterráneo

El alcalde subraya que desde el consistorio ya se había advertido verbalmente a los responsables de la actuación de que no debían iniciar las obras hasta tener completada toda la tramitación. “Se les advirtió que no comenzaran obras ni hicieran nada hasta que no lo tuvieran todo”, señala Benlloch, quien atribuye este tipo de situaciones, en parte, a la rapidez con la que algunos promotores empiezan los trabajos cuando encuentran mano de obra disponible.

Tras la queja vecinal, el Ayuntamiento ha dado un paso más y ha iniciado la notificación formal tanto a la comunidad de propietarios como a los responsables de la obra. Según explica el munícipe, ya han emitido una comunicación a través de la funcionaria responsable de disciplina urbanística para trasladar el informe técnico que indica que los trabajos deben paralizarse.

Debate sobre la transformación de bajos

El caso reabre además el debate sobre la transformación de bajos comerciales en viviendas, una práctica cada vez más habitual ante la falta de vivienda y la existencia de locales vacíos que han perdido atractivo comercial. Benlloch defiende que los ayuntamientos no pueden oponerse a este tipo de proyectos si cumplen la normativa autonómica, el Plan General y las condiciones de habitabilidad, salubridad, ventilación, iluminación natural y accesibilidad exigibles.

Ahora bien, el alcalde insiste en que Vila-real está siendo especialmente rigurosa con estos expedientes. Según afirma, el Ayuntamiento exige que este tipo de actuaciones se tramiten como obra mayor, con licencia, proyecto técnico, informes y la documentación correspondiente. “No lo permitimos por declaración responsable”, apunta, para remarcar que el objetivo es poder controlar los proyectos antes de autorizar la conversión de un local en vivienda.

Reaprovechar entresuelos

Benlloch admite, no obstante, que algunas de las superficies mínimas permitidas por la normativa autonómica no le “hacen ninguna gracia” y asegura que ya ha trasladado esta preocupación a la Generalitat. El alcalde reclama que se adapte la legislación a la realidad de municipios como Vila-real, donde existen numerosos locales y entresuelos cerrados que podrían destinarse a vivienda si reúnen condiciones adecuadas, pero siempre con garantías y evitando soluciones que deriven en infravivienda.

Mientras tanto, los vecinos reclaman que se protejan sus derechos como propietarios y que no se permita continuar ninguna actuación sin licencia ni autorización sobre elementos comunes. La comunidad no descarta acudir a la vía judicial si considera que las obras siguen adelante sin control administrativo suficiente.