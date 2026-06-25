Vila-real blinda la Alquería de Puchol para evitar pisos a su alrededor y crear un refugio climático

El Ayuntamiento de Vila-real ha dado este jueves un nuevo paso para blindar el entorno de la Alquería de Puchol y evitar que la presión urbanística acabe alterando uno de los espacios patrimoniales y verdes más singulares del centro de la ciudad. El pleno ha abordado la modificación del planeamiento necesaria para impedir que puedan levantarse edificios de hasta seis alturas en las parcelas colindantes al histórico inmueble, adquirido por el consistorio el pasado año por 280.000 euros.

La actuación llega después de que, en julio de 2025, el Ayuntamiento aprobara la suspensión durante dos años de la tramitación y concesión de licencias en varias manzanas del entorno con el objetivo de ganar tiempo para reordenar urbanísticamente la zona. Ahora, el gobierno local avanza en el cambio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para eliminar la posibilidad de construir bloques de viviendas junto a la alquería y destinar toda la manzana a zona verde y usos dotacionales.

Foto del pleno de este jueves en Vila-real. / Mediterráneo

Evitar "un destrozo histórico"

El alcalde, José Benlloch, defendió en el pleno que el Ayuntamiento “ha llegado a tiempo” para evitar lo que calificó que sería un “destrozo histórico”. Según explicó, el entorno de la Alquería de Puchol ya contaba con un espacio protegido, con más de 700 metros cuadrados construidos, un jardín de gran valor y especies botánicas singulares. Sin embargo, las parcelas próximas mantenían aprovechamientos urbanísticos que podían permitir la construcción de edificios en altura.

“Ahora que el pueblo ha adquirido la alquería y ya tenemos 1.800 metros de huerto que son de todos y todas, si no hacemos lo que vamos a hacer, en los alrededores se podrían construir pisos de hasta seis alturas en varias parcelas”, advirtió el primer edil. Benlloch señaló que, de haberse materializado esa posibilidad, Vila-real se habría quedado con “una alquería sin sol, sin que le entrara la luz”, rodeada por nuevos bloques de viviendas.

El alcalde reconoció que la operación urbanística podía resultar “muy golosa” desde el punto de vista económico, pero aseveró que el ejecutivo local ha optado por anteponer el interés general y la protección del patrimonio. “Este equipo de gobierno no está para eso”, afirmó Benlloch, quien recordó que el consistorio compró el inmueble por menos de 300.000 euros, suspendió las licencias y ahora debe completar el cambio del PGOU para garantizar que en ese entorno no se pueda edificar.

El histórico palacete de la Alquería de Puchol es una de las joyas arquitectónicas que aún se conservan en Vila-real. / Josep Carda

Pulmón verde en el centro de la ciudad

Benlloch vinculó esta actuación a la necesidad de “esponjar” el casco urbano ante el aumento de las temperaturas y la falta de grandes espacios verdes en el centro. “Será un jardín tan grande como el de la Mayorazga, un refugio climático del centro del pueblo, un gran espacio destinado a la ciudadanía, con mucho arbolado y también un refugio para la fauna”, subrayó.

El Ayuntamiento deberá presentar dentro del plazo previsto el Informe Ambiental y Territorial Estratégico (IATE), paso previo necesario para tramitar la modificación urbanística. El objetivo es que toda la manzana quede reservada a zona verde y dotaciones públicas, consolidando así la protección de la Alquería de Puchol y de su entorno.

150 plazas de aparcamiento

Además, el alcalde avanzó que la reordenación permitirá ganar más de 150 plazas de aparcamiento, una medida que, según defendió, generará nuevas oportunidades para el comercio del centro y facilitará el acceso a esta zona de la ciudad.

El pleno también abordó otra modificación vinculada a los usos dotacionales. En este caso, el Ayuntamiento ha acordado permitir la intercambiabilidad de usos públicos para que cualquier suelo dotacional pueda destinarse, cuando el interés general lo requiera, a una de las cuatro grandes categorías previstas: sociocultural, sanitaria, educativa o deportiva.

Con esta medida, Vila-real busca ganar flexibilidad para adaptar los equipamientos públicos a las necesidades de cada momento. Pero el punto de mayor carga simbólica y urbanística fue, de nuevo, la Alquería de Puchol, un inmueble situado detrás de la basílica de Sant Pasqual y considerado una pieza singular del patrimonio local.

La compra del palacete y sus jardines fue presentada en su momento por el gobierno municipal como una adquisición histórica. El Ayuntamiento ya avanzó entonces su voluntad de conservar y mejorar el inmueble, ensanchar el jardín y ordenar toda la manzana para crear uno de los grandes espacios verdes del municipio. Ahora, con el cambio del PGOU, el consistorio da el paso clave para impedir que los edificios en altura cercaran la alquería y para garantizar que este enclave se convierta en un nuevo pulmón verde para el centro de Vila-real.