Reconocen la labor del profesorado tutor
La UNED de Castelló sube por primera vez el sueldo a sus tutores tras 46 años
La Junta Rectora aprueba un incremento del 14,3%, que eleva la remuneración de 52,50 a 60 euros por hora
La UNED de Castelló ha aprobado la primera subida retributiva para su profesorado tutor desde la creación del centro, hace 46 años. La medida, acordada por la Junta Rectora, eleva la remuneración de 52,50 a 60 euros por hora, lo que supone un incremento del 14,3%.
El acuerdo pone fin a una situación que se mantenía sin cambios desde los inicios del centro asociado y supone un reconocimiento económico al papel del profesorado tutor, una figura clave en el modelo de enseñanza de la UNED por su labor de acompañamiento, orientación y seguimiento del alumnado.
Desde la dirección del centro destacan que la decisión va más allá de una mejora salarial y busca reforzar la calidad académica y el apoyo personalizado al estudiantado. El director de la UNED de Castelló, Alejandro Ribes Ferrer, ha señalado que la medida reconoce “con hechos” el compromiso, la profesionalidad y la dedicación del profesorado tutor.
Ribes ha subrayado también la importancia de las tutorías dentro del modelo de la UNED, al considerarlas uno de sus elementos diferenciales. “Acompañan, orientan, motivan y ayudan al alumnado a alcanzar sus metas académicas”, ha afirmado.
La actualización retributiva se plantea así como una inversión en el profesorado y, al mismo tiempo, en la mejora de la atención al alumnado y de la experiencia universitaria. Con esta decisión, la UNED de Castelló da un paso para reforzar uno de los pilares de su modelo educativo: la cercanía entre docentes y estudiantes.
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