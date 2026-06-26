Vila-real ondeja la bandera irisada
L’Ajuntament visibilitza el seu suport al col·lectiu amb la iniciativa ‘Converses amb orgull’ amb la divulgadora Carla Serrano, l’activista trans i director audiovisual Gael San José i la cantant Liz Dust
Vila-real tornarà a reivindicar el seu compromís amb els drets del col·lectiu LGTBIQ+ amb motiu de la commemoració de l’Orgull. La primera de les activitats tindrà lloc el divendres 26 de juny, a les 12.00 hores, amb la penjada de la bandera commemorativa a la Casa dels Mundina, un gest simbòlic amb el qual l’Ajuntament visibilitza el seu suport al col·lectiu. A més, la pantalla de la façana de l’Ajuntament ja projecta una creativitat per a transmetre que Vila-real és una ciutat compromesa amb la diversitat i el respecte.
La programació continuarà el pròxim 2 de juliol amb Converses amb orgull, una iniciativa que ja ha recorregut diverses localitats i que farà parada a Vila-real. La trobada se celebrarà a les 19.00 hores, també a la Casa dels Mundina, i comptarà amb la participació de la divulgadora cultural Carla Serrano, coneguda a Instagram com la.inercia, on suma prop de 490.000 seguidors, així com de l’activista trans, director i productor audiovisual Gael San José. El cartell es completarà amb altres ponents i l’acte estarà presentat per l’artista, actriu, cantant i humorista Liz Dust.
Conversa oberta
La proposta planteja una conversa oberta i participativa, amb humor intel·ligent i pensament crític, per a parlar sense tabús sobre diversitat, drets i realitats LGTBIQ+. També està prevista, encara pendent de confirmar, la presentació d’una revista vinculada al col·lectiu.
Cal assenyalar que aquestes iniciatives donen continuïtat a una línia de treball que l’Ajuntament de Vila-real manté des de fa anys. Entre altres accions, la ciutat compta amb bancs pintats amb els colors de la bandera LGTBIQ+ en diferents espais públics i, al llarg del temps, s’ha col·laborat amb exposicions, xarrades i també amb tota mena d’activitats de sensibilització.
Més enllà de les activitats puntuals, el consistori manté un compromís estable amb les entitats que treballen en defensa dels drets del col·lectiu. És el cas del conveni anual amb l’Associació Ciutadana de VIH i sida (Casda) de Castelló, dotat amb 10.000 euros, que contribueix al manteniment de la seua activitat. Tot i que l’associació va nàixer vinculada a la resposta al VIH i la sida, amb els anys ha ampliat el seu àmbit d’actuació fins a convertir-se en una important entitat de referència en la defensa dels drets de les persones LGTBIQ+ a la província.
Tallers educatius
A través dels seus programes desenvolupa tallers educatius sobre diversitat afectivosexual i de gènere, accions de prevenció de l’LGTBIfòbia i l’assetjament escolar, campanyes de sensibilització i formació, així com atenció a persones que han patit discriminació o violència per la seua orientació sexual o identitat de gènere.
Casda és també l’entitat gestora a la província del servei públic autonòmic Orienta, un recurs integral que ofereix assessorament psicològic, social i jurídic a persones LGTBIQ+, les seues famílies i professionals, a més d’acompanyament en processos d’inclusió social i laboral. Paral·lelament, gestiona recursos residencials per a persones LGTBIQ+ en situació de vulnerabilitat, entre els quals destaca Caliu, un habitatge d’acollida destinat especialment a persones refugiades o migrants.
Compromís
El regidor de Serveis Socials a Vila-real, Toni Marín, subratlla que «encara és necessari continuar treballant per donar visibilitat a totes les realitats i avançar en la plena integració de les persones LGTBIQ+ perquè, malauradament, les agressions i les situacions de discriminació per orientació sexual o identitat de gènere continuen sent una realitat».
Marín defensa que «el compromís d’unes administracions progressistes no pot ser un altre que continuar reivindicant drets, generant espais segurs, donant suport a les entitats que treballen sobre el terreny i promovent activitats que ajuden a sensibilitzar la societat per a construir una ciutat més lliure, diversa i igualitària».
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