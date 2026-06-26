Vila-real impulsará dos parques comerciales ante el 'boom' de franquicias en sus accesos

Vila-real impulsará dos parques comerciales para potenciar y ordenar el boom de franquicias en dos grandes polos de actividad. El primero recibirá el nombre de centro comercial Carinyena, en el acceso sur de la ciudad, y el otro se llamará la Sequieta, en la entrada norte.

El objetivo del Ayuntamiento es articular en estos espacios la implantación de nuevos negocios, servicios, restaurantes y actividades comerciales, con una planificación urbanística que permita atraer inversión privada y sea compatible con el comercio local.

El primer paso para materializar esta estrategia se ha dado este jueves en el pleno, con la aprobación de un trámite urbanístico vinculado al futuro parque comercial previsto en el entorno de las avenidas Bèlgica y Arcadi Garcia, junto a establecimientos como KFC, Popeyes y Burger King. Se trata de una intervención que permitirá desbloquear la urbanización de una parcela situada en una de las zonas con mayor crecimiento comercial de Vila-real durante los últimos años.

El centro comercial Carinyena estará situado en el entorno del Hotel Palace y el hipermercado Carrefour. / Mediterráneo

El proyecto, adelantado por Mediterráneo en mayo, está impulsado por el fondo inmobiliario español Onix Capital y prevé una inversión de alrededor de 2,1 millones de euros. La iniciativa contempla la creación de un nuevo complejo comercial sobre una superficie de unos 4.000 metros cuadrados, con cuatro naves destinadas a actividades vinculadas al hogar, muebles, mascotas, deporte o restauración, además de la habilitación de cerca de 80 plazas de aparcamiento. Estas se sumarán a las que hay ya en la zona, por lo que el ámbito contará con una capacidad aproximada de 115 sitios para aparcar en total.

Así se distribuirán las naves y la zona de aparcamiento en el futuro centro comercial Carinyena. / Mediterráneo

Desarrollo "planificado y trabajado"

El alcalde, José Benlloch, defendió que este desarrollo comercial se está configurando de manera “planificada y trabajada” y subrayó que la intención del consistorio no es impulsar un parque comercial "al uso" que compita de forma directa con el comercio de proximidad, sino ordenar una zona de servicios próxima a la ciudad y compatible con la actividad económica del municipio.

En este sentido, Benlloch explicó que la modificación abordada en el pleno permitirá facilitar la urbanización de un polígono comercial parecido al Vilacenter, donde se ubican negocios como Món Divertit, Domino’s Pizza o Sprinter. La idea es que este nuevo polo comercial contribuya a consolidar el acceso sur como un eje de servicios, restauración y franquicias, con establecimientos al aire libre, aparcamiento propio y conexión directa con la trama urbana.

'Herencia' del PP

El alcalde también recordó que esta zona arrastra una compleja situación urbanística heredada de los gobiernos anteriores del PP, después de que en el pasado se planteara en este ámbito la posibilidad de levantar edificios de gran altura. Aquella recalificación fue anulada por los tribunales y derivó en una reclamación millonaria contra el Ayuntamiento que, según Benlloch, llegó a situarse en torno a los 12 millones de euros. El consistorio logró finalmente defender los intereses municipales y despejar el camino para recalcular los usos de este suelo.

“Ahora se trata de definir qué se puede hacer ahí”, señaló el primer edil, que defendió la apuesta por un espacio comercial “perfectamente compatible”, próximo a la ciudad y capaz de generar sinergias con el propio municipio. El modelo que plantea el Ayuntamiento pasa por ámbitos accesibles, a los que se pueda llegar también caminando o en transporte público, y que no generen dificultades añadidas de movilidad.

El segundo parque de franquicias proyectado será el centro comercial la Sequieta, en el acceso norte de la ciudad, alrededor de puntos de referencia como Caixa Rural Vila-real, la cooperativa o Lidl. La intención municipal es que este enclave actúe también como un polo de servicios y negocios, reforzando la oferta comercial en la otra entrada estratégica del municipio.

Ambos proyectos se enmarcan en la futura revisión del Plan General, con la que el Ayuntamiento quiere sentar las bases para facilitar la implantación de nuevas actividades económicas, agilizar trámites y favorecer la llegada de inversores. Benlloch apuntó además que, una vez estén definidos los fundamentos urbanísticos, el consistorio estudiará medidas para incentivar estos desarrollos, tanto desde el punto de vista fiscal como administrativo.

La estrategia municipal también conecta con otra de las prioridades de Vila-real: la necesidad de generar nuevo suelo residencial. Según explicó el primer edil, el desarrollo de estos ámbitos comerciales podría ir acompañado, en su entorno, de nuevas oportunidades para la construcción de vivienda, en un momento marcado por la falta de oferta residencial y la presión creciente del mercado inmobiliario.