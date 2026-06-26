Vila-real recuperará el Vilabici a principios de julio tras casi ocho años de "calvario"

Vila-real encara la recta final para recuperar el Vilabici después de casi ocho años sin servicio. El sistema municipal de préstamo de bicicletas, que dejó de funcionar a finales de 2018, se reactivará previsiblemente a principios de julio, según avanzó este jueves el alcalde, José Benlloch, durante el trancurso del pleno.

La puesta en marcha del servicio llega después de años de retrasos, trámites y problemas de coordinación que incluso motivaron la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento para analizar las causas del bloqueo del contrato, adjudicado en abril de 2022 a la empresa Furió. Ahora, el consistorio asegura que el expediente está ya encarrilado y que toda la documentación necesaria se encuentra firmada.

«Si todo va bien, en cuestión de días pondremos en marcha el servicio para que durante el verano ya se pueda utilizar», señaló Benlloch en la sesión plenaria. El alcalde explicó que el Ayuntamiento ha tenido que corregir un error relacionado con la financiación de las bicicletas, después de detectarse una doble financiación en la consignación prevista para el servicio.

Según detalló, el contrato contemplaba una aportación municipal de 200.000 euros para hacer frente a la inversión necesaria para la compra de las bicicletas, que pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Vila-real y no de la empresa adjudicataria. Sin embargo, esa cantidad volvió a incorporarse en el presupuesto municipal de 2026 pese a que, técnicamente, la inversión ya estaba financiada.

«Se cometió un error que se tiene que rectificar», explicó el primer edil, quien señaló que en el contrato que se sacó adelante «había que adquirir las bicicletas y poner ese dinero», una circunstancia que, según admitió, ha derivado en «todo este calvario» hasta poder encauzar la recuperación del servicio. «No nos habíamos dado cuenta técnicamente de que ya estaba financiado, por tanto había una doble financiación de las bicicletas por dos vías, y ahora lo arreglaremos con una modificación», añadió Benlloch.

El alcalde añadió que, una vez detectada esta circunstancia y con los remanentes ya incorporados, el servicio puede seguir adelante. «Ya está todo cuadrado y toda la documentación está firmadar», añadió durante el pleno.

La reactivación del Vilabici permitirá poner fin a una larga espera para recuperar un servicio que desapareció en octubre de 2018 debido al escaso uso que tenía entonces entre la ciudadanía y al deterioro provocado por actos vandálicos. Desde entonces, Vila-real ha permanecido sin sistema público de préstamo de bicicletas, pese a que el nuevo contrato llevaba años adjudicado.

"Falta de coordinación grave"

La recuperación del servicio llega después de un largo proceso marcado por las demoras administrativas y por las conclusiones de la comisión de investigación municipal, que apuntó a una «falta de coordinación grave» entre los servicios técnicos municipales, los responsables políticos y la empresa adjudicataria como una de las principales causas del retraso.

Con la previsión anunciada por el alcalde, Vila-real confía ahora en que el Vilabici vuelva a estar operativo este verano y que los vecinos puedan recuperar un servicio pensado para fomentar la movilidad sostenible y facilitar los desplazamientos urbanos en bicicleta.