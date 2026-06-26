El verano en Vila-real pasa por el Termet: casi 60 planes para todos los públicos

El verano en Vila-real tendrá este año un epicentro claro: el Termet. La vicealcaldesa y concejala de Cultura, Maria Fajardo, ha presentado una nueva edición de Viu l’estiu al Termet, una programación que reunirá cerca de sesenta propuestas culturales, turísticas, familiares y de bienestar durante los meses de julio y agosto.

La programación mantiene el lema Viu l’estiu al Termet con el objetivo de consolidar este paraje natural como un lugar de encuentro para vecinos y visitantes. Fajardo ha destacado que el Termet es “nuestro paraje natural por excelencia” y un espacio idóneo para afrontar las altas temperaturas con una oferta pensada para mayores, pequeños, familias y público de todas las edades.

La iniciativa está coordinada por la Concejalía de Cultura, con la colaboración de áreas municipales como Tradiciones, Ermita, Museos, Turismo y Personas Mayores, en una apuesta transversal para dinamizar el paraje durante toda la temporada estival.

La programación arrancará el 5 de julio con la tradicional Festa del Termet, que incluirá el rosario de la Divina Aurora, la misa, el porrat popular y el concierto de la Unió Musical La Lira.

A partir de ahí, el Termet acogerá una amplia agenda con música, teatro, circo, cuentacuentos, danzas tradicionales, visitas teatralizadas, talleres creativos, gymkanas familiares, masterclasses y actividades de salud y alimentación saludable.

La vicealcaldesa y concejala de Cultura de Vila-real, Maria Fajardo, ha presentado una nueva edición de 'Viu l'estiu al Termet'. / MEDITERRÁNEO

Más actividades para bebés y personas mayores

Una de las principales novedades será la programación dirigida a la primera infancia, con varias sesiones de teatro para bebés en las Caballerizas, un espacio que se abre este año para propuestas basadas en la música, las luces, las texturas y los cuentos sensoriales.

También habrá actividades específicas para personas mayores, como los talleres Refresca’t a la fresca y Summer Chef, centrados en la alimentación saludable y los hábitos de vida durante los meses de más calor.

Música, gastronomía local y cultura al aire libre

La música volverá a tener un papel protagonista con conciertos líricos, música de cámara, folk, flamenco, bandas, grupos de plectro y actuaciones en espacios como la plaza del Pastoret, la plaza Mayor y la ermita de la Virgen de Gracia.

Otra de las novedades será Entre Pins i Sabors, un ciclo de catas de productos de proximidad que combinará gastronomía local y música en directo, con la participación de productores del municipio y de la comarca.

El eclipse solar también tendrá protagonismo

La programación prestará especial atención al gran eclipse solar total del 12 de agosto, con talleres divulgativos previos y una propuesta cultural específica. La jornada culminará con un espectáculo itinerante de Xarxa Teatre y un espacio habilitado en el Termet para seguir este fenómeno astronómico.

El Groguet facilitará el acceso al Termet

La oferta se completará con la ampliación del horario del servicio gratuito del Groguet, que facilitará los desplazamientos hasta el Termet durante el verano.

Fajardo ha animado a la ciudadanía a participar en una programación “muy diversa, con actividades para todos los gustos y para todos los públicos”, pensada para que el Termet siga siendo el gran espacio de encuentro del verano en Vila-real.

La programación estará disponible a partir del próximo lunes en los tótems del pueblo, la web municipal, las redes sociales y el canal de difusión de WhatsApp.