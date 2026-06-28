Vila-real espera el último informe de la Generalitat para desbloquear la pista de atletismo y el velódromo

Vila-real está a expensas del Consell para desbloquear uno de los proyectos deportivos más reivindicados de los últimos años: la construcción de una pista de atletismo y un velódromo. El Ayuntamiento está pendiente del último informe de la Generalitat necesario para poder impulsar una modificación del Plan General y recalificar los terrenos, en el entorno del Centro de Tecnificación Deportiva (CTD), donde se prevé ubicar la futura infraestructura.

El alcalde, José Benlloch, señala que el consistorio espera todavía el pronunciamiento autonómico que falta para poder convertir en suelo dotacional deportivo unos terrenos que actualmente son urbanizables y estaban más orientados a usos industriales.

El primer edil enmarcó esta actuación como “la gran apuesta” del equipo de gobierno en materia deportiva y urbanística. El objetivo, según detalló, es que los terrenos situados alrededor del CTD puedan cambiar su calificación para acoger la futura pista de atletismo y el velódromo. “Estamos pendientes de que se nos emita el último informe que hace falta de la Generalitat para poder hacer una modificación del Plan General y, alrededor del CTD, recalificar los terrenos", explicó.

La intención del Ayuntamiento es que ese suelo pase a ser dotacional deportivo, una condición imprescindible para poder desarrollar el proyecto en una zona que el consistorio considera estratégica por su proximidad al CTD y por la posibilidad de concentrar en un mismo entorno varias infraestructuras vinculadas al deporte.

Inversión de unos cinco millones

Como ya publicó Mediterráneo, la previsión es que el presupuesto del proyecto ronde los cinco millones de euros de inversió y requiera alrededor de 40.000 metros cuadrados para poder ejecutarse. El anteproyecto fue presentado en 2019 y contó con el trabajo del estudio valenciano Erre Arquitectura (que ha diseñado el Roig Arena) y con el asesoramiento del ciclista olímpico vila-realense Sebastián Mora.

La infraestructura proyectada permitiría dar respuesta a una demanda histórica de clubes y deportistas locales. La idea inicial contemplaba una pista de atletismo de 400 metros homologable para competiciones oficiales y una pista de ciclismo integrada en el mismo recinto, lo que permitiría a Vila-real disponer de un equipamiento deportivo de referencia tanto para entrenamientos como para pruebas federadas.

Caducidad del PAI

Benlloch sacó a colación en el pleno este proyecto durante el debate del punto relativo a la caducidad del PAI UHI-4, un programa urbanístico histórico situado en el entorno de la depuradora y del grupo Porcelanosa. El alcalde recordó que este sector llevaba más de dos décadas en marcha y que en su momento estuvo vinculado a la voluntad de impulsar una Ciudad del Transporte promovida por una sociedad formada por transportistas de Vila-real.

Sin embargo, los informes técnicos municipales consideran ahora prácticamente inviable retomar la urbanización tal y como fue aprobada en su día. Por este motivo, el Ayuntamiento ha optado, de acuerdo con los afectados, por caducar el PAI, anularlo y devolver algunos avales. El primer edil señaló que la zona mantiene un “gran atractivo” desde el punto de vista industrial, pero advirtió de que todo el entorno deberá redefinirse.