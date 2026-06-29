Vila-real consolida su 'boom' inmobiliario con un aluvión de licencias: "La ciudad va como una moto"

El sector de la construcción en Vila-real atraviesa un momento de ebullición que recuerda a las épocas de mayor actividad. Un síntoma evidente de este repunte inmobiliario es que en la última semana la junta de gobierno del local ha aprobado siete licencias de obra, una tendencia al alza que se ha convertido en la tónica habitual de los últimos meses, ya que en mayo en una única sesión también dieron luz verde a otros nueve permisos.

Este volumen de expedientes contrasta drásticamente con la situación de hace unos años, cuando la actividad era prácticamente nula y la crisis y el sobrecoste de materias primas ahuyentaban a potenciales inversores y promotores a la hora de construir bloques de pisos.

Uno de los ejemplos más visibles de este crecimiento es la nueva promoción de viviendas ubicada entre las calles Jaume Roig y Ducat d’Atenes. Según confirma el alcalde, José Benlloch, este proyecto (Acqua Residencial, promovido por Siscases) ya ha superado los trámites administrativos necesarios, por lo que disponen de todas las licencias y ya han comenzado las obras.

Solar en el que están construyendo un bloque de pisos entre las calles Jaume Roig y Ducat d'Atenes. / Gabriel Utiel

Esta nueva promoción residencial se suma a una larga lista de proyectos que están transformando el paisaje urbano de la ciudad, sin olvidar las crecientes reformas y construcciones de viviendas unifamiliares en la zona del Madrigal.

"Cirugía" en el Plan General

El alcalde no oculta su satisfacción ante el ritmo que ha tomado la ciudad. En sus propias palabras, el dinamismo actual es innegable. "Esto ahora va como una moto", afirma Benlloch al referirse tanto a la cantidad de proyectos residenciales como al interés de inversores. Para el primer edil, este movimiento es el resultado de un trabajo de "cirugía" en el Plan General y de la flexibilización de normas urbanísticas realizada en los últimos años.

Benlloch subraya que este crecimiento no es fruto de la casualidad, sino de haber creado las condiciones ideales para la inversión. "Aquí ahora hay muchísima actividad de obras, de proyectos... está como en la vida, de crecimiento y de dinamismo", explica el alcalde para destacar que esta pujanza es una tendencia al alza y no algo aislado.

Control y burocracia necesaria

La situación actual es especialmente significativa si se compara con el pasado reciente. El propio Benlloch recuerda con amargura los años de estancamiento: "Yo me acuerdo de años en los que las juntas de gobierno estaban secas de obras y no había tanto movimiento". Y llega a confesar que hubo periodos de "10 u 11 meses sin dar ni una sola licencia".

Pese al aluvión de solicitudes, Benlloch advierte que el Ayuntamiento es "tremendamente estricto" y que no se están concediendo permisos "como churros". El alcalde defiende la necesidad de los controles urbanísticos para evitar la degradación de la ciudad: "La burocracia también es necesaria. Si no existiera control urbanístico, sería la ley de la selva, un descontrol".