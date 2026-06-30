La ampliación de la UCI del Hospital de la Plana de Vila-real estará lista en septiembre

Las obras de ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de la Plana de Vila-real estarán listas en septiembre. Los trabajos, que comenzaron entre los meses de marzo y abril, avanzan dentro del plazo previsto de ejecución y permitirán reforzar la capacidad asistencial del centro hospitalario con cuatro nuevos boxes, una sala de intervención y distintos espacios de apoyo para profesionales, pacientes y familiares.

La actuación, adjudicada a Fulton por un importe de 1.075.561,68 euros, forma parte de la segunda fase de ampliación de la UCI del recinto sanitario. El proyecto inicial contemplaba la construcción de seis boxes, pero finalmente se modificó para habilitar cuatro nuevos espacios individualizados y reservar el equivalente a dos boxes para una sala de intervención específica destinada a implantes de marcapasos y técnicas propias de cuidados intensivos.

Recreación de cómo quedará el Hospital de la Plana una vez finalicen las obras de ampliación de la UCI. / Fulton

La reforma se desarrolla en los espacios que quedaron preparados tras la primera ampliación de la UCI, ejecutada entre noviembre de 2020 y septiembre de 2021 a raíz de la pandemia. Aquella primera fase permitió levantar la nueva pieza edificada anexa a la unidad existente y dejar previstas tanto las conexiones como las instalaciones necesarias para una segunda fase. Ahora, la Conselleria de Sanitat completa esa planificación con la adecuación interior de la zona pendiente.

El proyecto mantiene el modelo de boxes individuales, una distribución que busca mejorar la atención al paciente crítico, garantizar mejores condiciones de privacidad y facilitar el control visual desde el área de enfermería. Además, el acceso a los nuevos boxes se realizará a través de un pasillo aislado del resto de la unidad, de manera que este nuevo bloque podría funcionar, si fuese necesario, como una futura unidad para pacientes infecciosos.

Foto del andamio que hay montado en una de las fachadas laterales del hospital. / Toni Losas

Nueva sala de intervención

La nueva sala de intervención es una de las principales novedades del proyecto. Su creación responde a la necesidad de disponer dentro de la propia UCI de un espacio específico para técnicas de estimulación cardíaca y procedimientos de intensivos que hasta ahora dependían de quirófanos generales. Con ello, el hospital busca reducir demoras, evitar la dependencia de otros espacios quirúrgicos y adaptar su cartera de servicios a nuevas necesidades asistenciales.

Además de los cuatro boxes y la sala de intervención, la obra incluye dependencias de apoyo como despacho de supervisión, sala de reuniones, zona de trabajo e informes, dormitorios de guardia, sala de espera, punto de información, vestuario familiar, almacén, espacios de limpieza y residuos y aseos adaptados tanto para personal como para usuarios. En conjunto, la intervención afecta a más de 300 metros cuadrados útiles en la primera planta del hospital.

Proyectos pendientes

La ampliación de la UCI es, no obstante, solo una de las actuaciones previstas para el Hospital de la Plana. Sanitat acomete este proyecto mientras mantiene en fase de licitación el servicio de arquitectura e ingeniería para redactar el proyecto y dirigir las obras de ampliación del aparcamiento del centro, una actuación reclamada desde hace años para mejorar la capacidad de estacionamiento.

A ello se suma la gran inversión pendiente: el nuevo edificio de consultas externas del Hospital de la Plana, valorado en cerca de 25 millones de euros. El conseller de Sanitat anunció en octubre de 2025 que la licitación de estas obras se impulsaría durante 2026, por lo que el departamento sanitario queda a la espera de que se active uno de los proyectos más relevantes para ampliar y modernizar la atención ambulatoria del hospital.