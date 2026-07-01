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XARRADA A LA CASA DELS MUNDINA

Converses amb Orgull 2026 ompli Vila-real de diàleg sobre cultura, humor i diversitat

La trobada, que tindrà lloc el 2 de juliol a la Casa dels Mundina, reunirà Liz Dust, Carla Serrano, Gael San José i Sheyko

Vila-real, el Dia de l'Orgull 2026.

Vila-real, el Dia de l'Orgull 2026. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Vila-real

Vila-real acollirà el 2 de juliol, a les 19.00 hores, a la Casa dels Mundina, la trobada Converses amb Orgull 2026, una proposta que combina conversa, humor i aprenentatge al voltant de la diversitat, la cultura i la visibilització del col·lectiu LGTBIQ+.

La iniciativa, emmarcada dins de la programació d’activitats socials i de sensibilització, reunirà diferents creadores i comunicadors que abordaran les seues experiències personals i professionals des d’una mirada oberta, inclusiva i contemporània. L’objectiu de la trobada és generar un espai de diàleg pròxim que fomente la reflexió i la convivència a través de la cultura i l’humor.

L’acte comptarà amb la participació de Liz Dust, artista, actriu, cantant i humorista; considerada una de les figures contemporànies més rellevants de l’àmbit de la performance i l’expressió artística vinculada a la diversitat. Juntament amb ella participaran Carla Serrano, divulgadora cultural amb més de 490.000 seguidors; Gael San José, fotògraf, guionista i productor audiovisual; i Sheyko, persona no binària que visibilitza la diversitat de gènere des d’una perspectiva personal i social.

Cartell de l'acte.

Cartell de l'acte. / Mediterráneo

La trobada està concebuda com un format de converses obertes on s’abordaran qüestions relacionades amb la identitat, la cultura digital, l’humor com a ferramenta social i la representació als mitjans de comunicació.

El regidor de Serveis Socials i Sanitat, Toni Marín, afirma que “aquest tipus de trobades són fonamentals per a continuar construint una Vila-real més inclusiva, oberta i respectuosa amb la diversitat, on la cultura i el diàleg esdevenen eines clau de cohesió social”.

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Amb aquesta iniciativa, Vila-real reforça el seu compromís amb la diversitat, la inclusió i la creació d’espais de participació ciutadana, consolidant una programació cultural i social que aposta per la convivència i la visibilització de totes les realitats.

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Converses amb Orgull 2026 ompli Vila-real de diàleg sobre cultura, humor i diversitat

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