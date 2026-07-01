La Generalitat activa la expropiación de 15 fincas para modernizar el regadío en Vila-real

La Generalitat da un nuevo paso administrativo para ejecutar las obras de nueva regulación y transporte de aguas superficiales del Millars en la zona regable del sector Pinella 3 de Vila-real. La Dirección General del Agua y Desarrollo Rural, adscrita a la Conselleria de Agricultura, ha publicado el anuncio relativo a la información pública y al levantamiento de las actas previas a la ocupación dentro del expediente de expropiación forzosa vinculado a este proyecto, que forma parte de las actuaciones previstas para modernizar el regadío en la margen derecha del río.

La principal novedad es que el procedimiento ya identifica los bienes y derechos afectados por la actuación y abre el plazo para que las personas interesadas puedan revisar la relación publicada y, en su caso, subsanar posibles errores en la identificación de parcelas, titulares o superficies afectadas. El trámite se circunscribe a la ocupación urgente de los terrenos necesarios para hacer posible las obras.

El anuncio fija además la fecha para el levantamiento de las actas previas a la ocupación, que tendrá lugar el 28 de julio en el ayuntamiento. La administración recomienda a los afectados acudir con los títulos de propiedad de los que dispongan para acreditar la titularidad de los bienes y derechos afectados.

Hay 15 fincas afectadas en el término municipal en total. La mayor afección corresponde a una parcela rústica de agrios de regadío, con 9.576 m² de expropiación en pleno dominio. En conjunto, el proyecto contempla 9.581 m² de expropiación, 1.354 de servidumbre y 2.766 de ocupación temporal. Entre los bienes afectados figuran tanto parcelas privadas de uso agrario como varios terrenos y vías de comunicación de dominio público vinculados al consistorio.

Listado de fincas afectadas por expropiación. / Mediterráneo

El expediente deriva del proyecto de obras de nueva regulación y transporte de aguas superficiales del río Mijares en la zona regable del sector Pinella 3, aprobado por resolución de la directora general del Agua y Desarrollo Rural el 5 de marzo de 2025. Posteriormente, el 23 de marzo del año pasado la propia Dirección General inició el expediente expropiatorio de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la actuación.

Paquete de inversiones

Las obras están incluidas en el paquete de inversiones anunciado por la Conselleria de Agricultura para la modernización del sector Pinella 3 de la Comunitat de Regants del Canal de la Cota 100 de Vila-real. Como publicó Mediterráneo, el conseller Miguel Barrachina avanzó recientemente que la Generalitat movilizará 7,5 millones de euros a través de dos actuaciones complementarias: una obra de interés general, financiada al 100% por la Conselleria, y una segunda fase de modernización subvencionada.

La primera medida, con un presupuesto de licitación de 5,75 millones, permitirá modernizar 377,25 hectáreas y beneficiará a 973 regantes. La previsión trasladada por la Generalitat es que la licitación se anuncie a finales de 2026 y que la obra se adjudique durante el primer semestre de 2027, con un plazo de ejecución estimado de 24 meses.

El objetivo de la intervención es mejorar la eficiencia del sistema de riego, reducir el consumo de agua y rebajar los costes energéticos de los agricultores. Según los datos facilitados por la administración autonómica, la modernización permitirá un ahorro estimado de 636.640 metros cúbicos de agua al año. El proyecto también contempla la instalación de 325,60 kWp de energía fotovoltaica, con un ahorro energético previsto de 423,63 MWh anuales y una reducción de emisiones de 120 toneladas de CO₂ al año.

La segunda fase de modernización cuenta con una inversión total de 2,92 millones, de los que 1,75 millones están subvencionados por la Dirección General del Agua y Desarrollo Rural. Esta actuación permitirá modernizar otras 272,74 hectáreas, dentro de la superficie beneficiada por la obra de interés general, y alcanzará a 420 comuneros.