De 'El Hormiguero' a Vila-real: la artista que llegará con tirón televisivo a las fiestas de septiembre

María del Monte llegará a las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia con el foco mediático encima. Después de convertirse hace unas semanas en una de las protagonistas de El Hormiguero, donde repasó algunos de los episodios más sorprendentes de su vida y presentó su nuevo sencillo, la cantante sevillana desembarcará en Vila-real para ofrecer uno de los conciertos más esperados del cartel musical.

María del Monte, en su visita reciente a 'El Hormiguero'. / Mediterráneo

La artista actuará el domingo 13 de septiembre en la plaça Major, poniendo el broche final al cartel musical de unas fiestas que reunirán también a David Bustamante, Despistaos y Celtas Cortos. Un ciclo de conciertos que vuelve a apostar por nombres muy populares y para públicos de todas las edades.

La visita de María del Monte al programa de Pablo Motos dio mucho que hablar. La cantante acudió para presentar Agüita de manantial, una sevillana con alma mexicana que marca su regreso discográfico, pero la entrevista dejó titulares que fueron mucho más allá de la música.

María del Monte conversa con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. / Mediterráneo

Con la naturalidad que la caracteriza, confesó que no cobra derechos de autor por Cántame debido al "contrato leonino" que firmó en sus inicios, recordó cómo una intuición le permitió librarse de una redada policial cuando era joven y defendió que los artistas deben reivindicar la imperfección frente a la inteligencia artificial, porque "es la única manera que tenemos de luchar" contra ella.

Su paso por uno de los programas más vistos de la televisión ha servido para volver a colocar a la sevillana en primera línea justo antes de afrontar una intensa gira de verano que hará parada en Vila-real.

Cartel con los conciertos de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, en septiembre. / Mediterráneo

Allí compartirá protagonismo con otro artista que también llega tras vivir uno de los momentos más especiales de su carrera. El cabeza de cartel, David Bustamante, actuará el 4 de septiembre en la plaça Major, apenas unos meses después de emocionar al público al cantar ante el papa León XIV en el estadio Santiago Bernabéu, una experiencia que él mismo definió como "un inmenso honor" y de la que aseguró llevarse "un recuerdo para toda la vida".

El cartel lo completan Despistaos, que actuará el 5 de septiembre, y Celtas Cortos, previstos para el 12 de septiembre, antes de que María del Monte cierre la programación musical el día 13.

Con artistas que llegan tras acaparar titulares nacionales y escenarios de primer nivel, Vila-real se asegura un cartel con nombres de gran tirón para unas fiestas que volverán a convertir la plaça Major en el epicentro de la música en directo.