Cierran al baño una playa fluvial de Castellón para eliminar cañas invasoras

Vila-real restringe temporalmente el acceso y el baño en la playa del Millars, ubicada en el meandro del río, a su paso por el paraje del Termet, con motivo de los trabajos de recuperación ambiental que se están desarrollando en el entorno del río. La empresa pública Tragsa, encargada de la intervención, ha cerrado de manera provisional los tramos afectados por las tareas de eliminación de cañas y rizomas, dentro del proyecto de restauración de hábitats fluviales de interés comunitario en el área fluvial.

El Ayuntamiento ha informado que durante este periodo el baño no será posible en las zonas afectadas, que estarán debidamente señalizadas con carteles de prohibición de paso. La empresa responsable de los trabajos ha instalado la señalización necesaria y ha delimitado los espacios en los que no se pueda acceder mientras duren las labores.

La restricción, no obstante, no será permanente durante toda la semana. Según remarcan desde el consistorio, los fines de semana la playa permanecerá abierta e irán habilitando tramos accesibles conforme avancen los trabajos y las condiciones de seguridad lo permitan. Además, el Ayuntamiento informará también por sus canales oficiales de la finalización de las tareas y de la recuperación completa del acceso.

En verde, zona de actuación en la ribera del Millars. / Mediterráneo

La medida se adopta para poder continuar con una intervención ambiental que permitirá recuperar cerca de 6.000 metros cuadrados de hábitats de ribera en uno de los espacios naturales más emblemáticos de Vila-real. La actuación cuenta con una inversión de más de 134.000 euros, financiada por la Generalitat con fondos europeos, y forma parte de la estrategia de recuperación del paraje protegido del Millars.

Los trabajos está previsto que finalicen a mediados de julio. La zona de actuación se sitúa en el entorno del Centro de Congresos El Molí y la piscina municipal del Termet, en el tramo comprendido entre el Azud y la Ruta Botánica, dando continuidad a otras actuaciones de recuperación ambiental ya ejecutadas en el río.

Comunicado del Ayuntamiento de Vila-real. / Mediterráneo

Idoneidad a nivel técnico y ambiental

El Ayuntamiento ha explicado que las tareas se realizan ahora porque es el momento más adecuado desde el punto de vista técnico y ambiental: una vez finalizada la época de nidificación de la fauna y antes de la llegada de los temporales de otoño, que podrían dificultar o comprometer la ejecución de los trabajos.

La intervención se centra en la eliminación de la caña invasora (Arundo donax), una especie que desplaza a la vegetación autóctona y dificulta la regeneración natural de los hábitats de ribera. Allí donde sea posible, se extraerán los rizomas para evitar que la caña vuelva a brotar. En los puntos en los que esta extracción no resulte viable, se instalarán coberturas opacas durante un mínimo de 18 meses para impedir su regeneración.

Una vez completada esta fase, el proyecto contempla la plantación de vegetación autóctona de ribera, con el objetivo de favorecer la recuperación ecológica del espacio, mejorar la biodiversidad y reforzar la restauración ambiental del principal pulmón natural de Vila-real.

El consistorio pide a la ciudadanía que respete la señalización instalada en la zona y lamenta las molestias que pueda ocasionar la restricción temporal del baño en una época de alta afluencia al Termet. Al mismo tiempo, ha subrayado que los beneficios de la actuación serán duraderos para el río, al permitir avanzar en la recuperación de hábitats de interés comunitario y en la protección del entorno natural del Millars.