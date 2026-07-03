Alertan del cierre de cuatro quirófanos en el Hospital de la Plana durante el verano en Vila-real

El Hospital de la Plana reducirá su actividad quirúrgica durante los meses de julio, agosto y septiembre. Según han alertado los sindicatos CCOO y UGT, el centro sanitario de Vila-real mantendrá en funcionamiento seis de sus diez quirófanos, lo que supone en la práctica el cierre de cuatro salas quirúrgicas durante el periodo estival.

De acuerdo con la información trasladada por las organizaciones sindicales, el hospital funcionará estos meses con cuatro quirófanos ordinarios de mañana, uno destinado a intervenciones locales y el quirófano de urgencias. Una planificación que, según denuncian, reducirá de forma notable la capacidad asistencial del departamento de salud en un momento especialmente sensible para el sistema sanitario, marcado por las vacaciones del personal, el aumento de población en las zonas costeras y las listas de espera quirúrgicas.

Los sindicatos enmarcan esta situación dentro de la reducción generalizada de la actividad quirúrgica prevista este verano en diferentes hospitales de la Comunitat Valenciana. En el caso de La Plana, advierten de que mantener cerrados cuatro quirófanos durante tres meses puede tener un impacto directo en la demora de intervenciones programadas y en la capacidad del centro para absorber la actividad ordinaria una vez finalice el verano.

Preocupación por la planificación estival

La denuncia llega en un contexto de preocupación por la planificación sanitaria estival. En el conjunto autonómico, diferentes organizaciones sindicales han advertido del cierre parcial de quirófanos y camas hospitalarias durante los meses de verano, una medida que atribuyen a la falta de recursos humanos suficientes para cubrir las vacaciones del personal sanitario sin recortar actividad asistencial.

Según los datos difundidos estos días por los sindicatos y recogidos en distintos centros hospitalarios, la reducción de quirófanos afectará a hospitales de las tres provincias. La situación más llamativa se ha producido en el hospital de la Malva-rosa de València, donde se ha denunciado el cierre de sus seis quirófanos durante el mes de agosto. También se han señalado reducciones de actividad en centros como La Fe, el General de València, Gandia, Alzira, Alicante, Sant Joan, Manises o el Hospital de la Plana.

La principal consecuencia de esta reducción, advierten las organizaciones sindicales, será el posible incremento de las listas de espera. El sistema sanitario valenciano ya arrastra una elevada presión asistencial, con decenas de miles de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica y cientos de miles esperando una consulta con el especialista. En este escenario, los sindicatos consideran que la disminución de actividad durante el verano puede agravar todavía más la situación de cara al último trimestre del año.

Desde CCOO han criticado en los últimos días la falta de una “adecuada planificación” de los recursos, al entender que la Administración debe garantizar el derecho de los profesionales a disfrutar de sus vacaciones sin que ello implique una merma de la calidad asistencial ni de las prestaciones sanitarias. En la misma línea, UGT ha mostrado su preocupación por los efectos que los cierres puedan tener sobre la actividad ordinaria de los hospitales y sobre los pacientes que permanecen a la espera de una operación.

Mediterráneo ha preguntado a la Conselleria de Sanitat por la situación concreta del Hospital de la Plana y por la planificación quirúrgica prevista para los meses de julio, agosto y septiembre, pero no ha obtenido respuesta al respecto.

La versión oficial de la Conselleria, trasladada este jueves en una nota de prensa sobre el plan sanitario de verano, pone el acento en el refuerzo de la Atención Primaria y en la apertura de consultorios auxiliares de playa. El departamento que dirige Marciano Gómez sostiene que este año ha realizado “el mayor esfuerzo inversor” para el periodo estival, con un presupuesto de 85,2 millones de euros, lo que supone 2,7 millones más que el año pasado y 13 millones más que en 2023.

Según Sanitat, el plan contempla 9.000 contrataciones, siempre condicionadas a la disponibilidad de personal, además del refuerzo de 74 centros de Atención Primaria en zonas con aumento de población durante el verano. La Conselleria también ha anunciado la apertura de 25 consultorios auxiliares de playa en la Comunitat Valenciana, de los cuales ocho estarán en la provincia de Castellón, doce en la de València y cinco en la de Alicante.

El conseller Marciano Gómez defendió en ese comunicado que el objetivo del dispositivo es acercar los servicios sanitarios a la ciudadanía y reforzar los puntos asistenciales en función del volumen de población durante los meses estivales. Además, Sanidad asegura que, a nivel hospitalario, la capacidad de ingreso se incrementa este verano en un 4,8% respecto al año anterior.

Sin embargo, los sindicatos rebaten ese mensaje con la reducción de la actividad quirúrgica en diferentes hospitales. En el caso del Hospital de la Plana, CCOO y UGT sitúan el foco en el cierre de cuatro de los diez quirófanos durante todo el verano, una medida que consideran especialmente preocupante por su posible repercusión en los pacientes pendientes de intervención y en la sobrecarga asistencial que puede acumularse tras septiembre.