Vila-real celebra la festividad de Sant Cristòfol con la participación de cerca de 40 vehículos

Vila-real ha celebrado en la mañana de este sábado la festividad de Sant Cristòfol, patrón de los conductores y transportistas, con la participación de cerca de 40 vehículos. La conmemoración, organizada por el colectivo de transportistas de Vila-real con la colaboración del Ayuntamiento, ha reunido un año más a profesionales del sector en una jornada marcada por la devoción, la convivencia y el reconocimiento a su labor.

Antes de la salida desde la campa, los concejales María Fajardo, Toni Marín, Javier López y Santi Cortells han hecho entrega a los asistentes de una bandera de la ciudad, preparada por el Ayuntamiento para que los transportistas pudieran lucirla en sus vehículos durante el recorrido.

Antes de la salida desde la campa, los concejales María Fajardo, Toni Marín, Javier López y Santi Cortells han hecho entrega a los asistentes de una bandera de la ciudad. / MEDITERRÁNEO

Una tradición sobre ruedas hasta el Termet

La comitiva ha estado encabezada por un vehículo de Servicios Públicos, que ha transportado la imagen de Sant Cristòfol. Desde la campa, los vehículos han recorrido diferentes calles de la localidad hasta llegar al aparcamiento del paraje del Termet, donde mosén Àlvar Miralles ha bendecido los camiones y el resto de vehículos participantes.

Tras la bendición, se ha celebrado la misa, completando así los actos previstos con motivo de la festividad del patrón de los transportistas y conductores.

La conmemoración, organizada por el colectivo de transportistas de Vila-real con la colaboración del Ayuntamiento, ha reunido a profesionales del sector en una jornada marcada por la devoción, la convivencia y el reconocimiento a su labor. / MEDITERRÁNEO

La vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, María Fajardo, ha destacado la importancia de esta conmemoración y ha reiterado el apoyo del Ayuntamiento al colectivo de transportistas de la ciudad. Fajardo ha subrayado que Vila-real cuenta con un importante número de camioneros y profesionales del transporte, “que desempeñan una labor fundamental para la economía y para el día a día de toda la sociedad”.

Asimismo, la edila ha agradecido la implicación de la organización y de todas las personas que hacen posible esta tradición, “que une devoción, convivencia y reconocimiento a un sector esencial, al que queremos seguir dando visibilidad y apoyo desde las instituciones”.