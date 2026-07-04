Vila-real ya tiene ganadería para el esperado encierro de las fiestas de septiembre

Vila-real ya conoce uno de los nombres más esperados de sus próximas fiestas de la Mare de Déu de Gràcia. La ganadería La Campana será la encargada de protagonizar el encierro de toros cerriles que se celebrará el sábado 5 de septiembre, a las 9.00 horas, y que se perfila como uno de los actos con mayor expectación del calendario festivo de este año.

La elección ha sido anunciada por la Comissió del Bou, que ha confirmado que este hierro será el protagonista de la multitudinaria carrera taurina. El festejo dará así el pistoletazo de salida a una jornada marcada por la emoción taurina y supondrá, además, la principal novedad de las fiestas patronales en honor a la moreneta, que Vila-real celebrará del 4 al 13 de septiembre.

Cartel del encierro, que tendrá lugar el sábado 5 de septiembre a las 9.00 de la mañana. / Comissió del Bou

La cita no será un encierro más. Este año, la Comissió del Bou decidió trasladar a septiembre el encierro de toros cerriles que habitualmente se celebra durante las fiestas de Sant Pasqual, en mayo. Una modificación excepcional en el calendario taurino local que convertirá el acto del 5 de septiembre en uno de los momentos más esperados por los aficionados.

El cambio se acordó para evitar interferencias con la programación oficial del primer sábado festivo de mayo, que en 2026 coincidía con la víspera del día grande de Sant Pasqual. Ese día, las peñas centran buena parte de su actividad en la ofrenda floral al patrón, lo que llevó a la organización a buscar una nueva fecha para uno de los festejos taurinos más emblemáticos de Vila-real.

La solución fue trasladarlo al primer sábado de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, una decisión que devuelve a septiembre una entrada de toros cerriles de especial relevancia. Para encontrar precedentes similares hay que remontarse a años concretos como 2008, 2009 o 2013, cuando también hubo encierros de estas características durante las celebraciones patronales de septiembre.

Imagen de la página que el periódico 'Mediterráneo' dedicó en el 2013 al primero de los encierros de cerriles de los dos programados para las fiestas de la Mare de Dér de Gràcia. / Mediterráneo

La ganadería elegida, la salmantina La Campana, cuenta con una trayectoria reconocida dentro del circuito de los bous al carrer. La propia Comissió del Bou ha destacado el “buen juego” y el “trapío” de sus toros, así como la presencia que este hierro ha tenido en festejos taurinos de distintas localidades. Además, hay que recordar que no es un hierro desconocido para la afición vila-realense, ya que en las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia del año pasado ya estuvo presente en una tarde de toros en la vila.

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Con este anuncio, Vila-real empieza a poner nombre propio a uno de los actos que más miradas concentrará en las fiestas de la patrona. El encierro de toros cerriles de La Campana se celebrará el sábado 5 de septiembre a las 9.00 horas y aspira a convertirse en el gran reclamo taurino de una programación que, este año, llegará con un cambio de peso en la tradición festiva local.