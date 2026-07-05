La aluminosis obliga a invertir 430.000 € para reformar de urgencia la oficina comarcal agraria de Vila-real

Obras de emergencia para rehabilitar la sede de la oficina comarcal agraria (OCA) Plana Alta, ubicada en Vila-real, y el edificio anexo que albergará temporalmente al personal de la estación experimental agraria. La Generalitat, a través de la empresa pública Tragsa, ha adjudicado por 426.749,32 euros los contratos necesarios para ejecutar unos trabajos considerados urgentes tras detectarse graves deficiencias estructurales derivadas de la presencia de aluminosis en ambos inmuebles.

La adjudicación llega después de que el pleno del Consell, el pasado 29 de mayo, tomara razón de la declaración de emergencia aprobada por la Conselleria de Agricultura, una medida que permitió acelerar la contratación para actuar ante el riesgo que presentaban los edificios.

Los trabajos han sido repartidos entre siete empresas, que asumirán distintas fases de la intervención. El mayor contrato corresponde al refuerzo estructural de las viguetas, adjudicado a Sistema Nou Bau por 150.482,59 euros. Le siguen los trabajos de albañilería, que ejecutará Falomir Obras y Servicios por 107.578,56, mientras que Carpintería Albero se encargará del suministro e instalación de estructura metálica por 50.981,51. También participan Origen Materiales (hormigón y mortero autonivelante), Sucesores de Santiago Manzanet, Talleres Juanale y Vidres Orenga, hasta completar una inversión total de 426.749,32 euros.

El contrato fija un plazo de ejecución hasta el 28 de septiembre, por lo que las obras deberán completarse en torno a cuatro meses, tal y como preveía la declaración de emergencia.

Riesgo estructural

La intervención responde a la situación detectada este año durante las obras de modernización de la estación experimental agraria, donde los estudios técnicos revelaron la existencia de viguetas afectadas por aluminosis y una pérdida estimada del 70% de la capacidad portante de la estructura, calificando el edificio como de vulnerabilidad estructural. Posteriormente, las inspecciones comprobaron que la oficina comarcal agraria presentaba patologías similares, especialmente en el forjado sanitario, con un deterioro importante del hormigón y corrosión de las armaduras.

Ante este escenario, la Generalitat decidió trasladar provisionalmente al personal de la oficina y activar la tramitación de emergencia para evitar riesgos tanto a los trabajadores como a los agricultores y ganaderos que son atendidos en estas instalaciones.

Qué actuaciones se realizarán

La memoria técnica contempla una intervención centrada en reforzar la estructura del edificio de la sede agraria y adecuar una vivienda sin uso situada entre ambos inmuebles para que pueda albergar al personal desplazado de la estación experimental mientras se acomete la futura rehabilitación integral de esta última.

Entre las actuaciones previstas figuran el relleno del forjado sanitario con hormigón autonivelante, la demolición y reconstrucción de los aseos, la eliminación del falso techo para inspeccionar las viguetas, ensayos estructurales, el refuerzo del forjado, la reposición de instalaciones y la reforma del edificio anexo.