El Termet vuelve a latir: Vila-real da la bienvenida al verano entre devoción a la patrona, música y horchata

Vila-real ha celebrado este domingo la tradicional Festa del Termet, una de las citas más arraigadas del calendario local, en uno de los parajes más emblemáticos de la ciudad y en la capilla de la Mare de Déu de Gràcia. La celebración, dedicada a la patrona, ha vuelto a unir devoción, patrimonio, música y convivencia en el Termet, junto al Millalls.

La jornada, organizada por el Ayuntamiento de Vila-real, cuenta con la colaboración de la Unió Musical La Lira, l'Associació de Filles de Maria del Rosari y la Cofradía de la Divina Aurora.

Los actos han comenzado en la plaza del Pastoret con el rosario de la Divina Aurora. A continuación, se ha celebrado la santa misa, cantada por el coro de la parroquia de Santa Sofía, que ha dado paso a uno de los momentos centrales de la mañana: la procesión con la imagen de la Mare de Déu de Gràcia.

La imagen de la patrona ha sido portada por sus portadores por los caminos del paraje natural del Termet, en una procesión cargada de simbolismo y vinculada a una tradición profundamente sentida por Vila-real.

La jornada ha contado con la participación institucional del alcalde, José Benlloch; la vicealcaldesa, Maria Fajardo; y la concejala de la Ermita, Noelia Samblás, así como otros miembros de la corporación municipal. También han estado presentes la reina de las fiestas, Berta Beteta, y su corte de honor, en representación del mundo festero local.

'Porrat popular', horchata y música

Tras los actos religiosos, se ha celebrado el tradicional porrat popular, en el que la horchata se ha servido en vasos reutilizables conmemorativos de la fiesta. Esta iniciativa promueve la sostenibilidad y, al mismo tiempo, ofrece a los asistentes un recuerdo tangible de la jornada.

La música también ha tenido un papel protagonista con la participación de la Unió Musical La Lira, que ha acompañado los actos de la mañana y ha puesto el cierre con su actuación.

La programación continuará esta tarde, a las 18.00 horas, con la XX Serenata a la Mare de Déu de Gràcia en la capilla. El acto, organizado conjuntamente por la Concejalía de la Ermita y l'Associació de Filles de Maria del Rosari, rendirá homenaje a la patrona con la lectura de poemas de mosén Vicent Gimeno i Estornell y el acompañamiento musical a cargo de Augusto Belau.

Con esta celebración, Vila-real renueva una de sus tradiciones más queridas y da la bienvenida al verano en el Termet, en una jornada que combina espiritualidad, patrimonio, música y convivencia ciudadana.