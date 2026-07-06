La obsoleta depuradora de Vora Riu de Vila-real encara su final con una obra de 3,1 millones tras el verano

Las obras para suprimir la obsoleta depuradora de Vora Riu de Vila-real arrancarán tras el verano. Este es el nuevo plazo que marca la Generalitat para poner en marcha los trabajos para conectar esta planta ubicada en la orilla del río Millars con la estación de tratamiento de Almassora y con la mancomunada que presta servicio a Vila-real, Onda, Betxí y les Alqueries. La actuación cuenta con una inversión de 3,1 millones de euros y permitirá dar un nuevo paso hacia la supresión de la antigua planta de Vora Riu, una infraestructura que data de 1978.

El conseller Martínez Mus, junto a responsables de su departamento y representantes políticos, entre ellos alcaldes de municipios afectados por la intervención. / Mediterráneo

El proyecto llega después de una nueva reprogramación de los plazos, motivada por la necesidad de modificar el trazado inicial de las conducciones para evitar un impacto grave sobre la movilidad de Vila-real. La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR), dependiente de la Generalitat, ha trabajado de la mano del Ayuntamiento para reformular parte del recorrido previsto para las tuberías y colectores, ya que la propuesta inicial afectaba a vías con un elevado volumen de circulación. De hecho, la modificación del plan para instalar tuberías y colectores ha derivado en un incremento de 900.000 euros sobre la inversión prevista inicialmente de 2,2 millones.

Colectores y canalizaciones

En concreto, algunas canalizaciones discurrían por avenidas muy transitadas como França o Itàlia, que funcionan como rondas del casco urbano y soportan un tráfico diario de hasta 10.000 vehículos, entre ligeros y pesados. La afección podía incidir de forma muy negativa tanto en la movilidad cotidiana como en el tráfico industrial y empresarial de la ciudad. Por este motivo, la EPSAR ha incorporado un proyecto modificado con el objetivo de que las obras no generen perjuicios innecesarios a la ciudadanía ni a la actividad económica.

El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado este lunes la EDAR de Vora Riu junto a responsables políticos y de municipios afectados por la intervención, entre ellos los alcaldes y alcaldesas de Vila-real, José Benlloch; de Onda, Carmina Ballester; o de les Alqueries, Antonio Gil. Para Martínez Mus, la actuación “responde al compromiso de la Generalitat con la modernización de las infraestructuras hidráulicas para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, proteger el medio ambiente y garantizar una gestión más eficiente del agua”.

Los participantes en la visita, entre los que también estaban el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Javier Sendra; u el director gerente de la EPSAR, José Aparicio, han atendido las explicaciones de los técnicos sobre el proyecto en cuestión y su desarrollo. En este sentido, el conseller ha destacado que la Generalitat sigue impulsando inversiones para disponer de infraestructuras “más resilientes, seguras y preparadas para afrontar los retos de las próximas décadas”.

Más capacidad y protección del Millars

El proyecto incorpora mejoras técnicas y ambientales exigidas por los organismos competentes, con el objetivo de reforzar la protección del río Millars, minimizar el riesgo de vertidos y aumentar la capacidad de respuesta del sistema ante episodios de lluvias intensas. Las obras también permitirán reducir olores e incorporar soluciones vinculadas a la eficiencia energética y al autoabastecimiento.

Las obras que arrancarán tras el verano supondrán la supresión definitiva de la EDAR de Vora Riu y la derivación de las aguas residuales a las depuradoras de Almassora y mancomunada de Vila-real. / Mediterráneo

Las mejoras previstas incrementarán la capacidad de bombeo y reducirán la necesidad de activar puntos de desbordamiento durante episodios de fuertes precipitaciones. Además, se optimizarán las capacidades de pretratamiento de estos desbordamientos cuando entren en funcionamiento, lo que aumentará la resiliencia de la red de saneamiento.

Desbloquean tras seis años estancada la obra para desmantelar la depuradora Vora Riu en Vila-real

Otro de los puntos clave será la reorganización de la red de colectores para separar los caudales industriales y urbanos, una medida que permitirá minimizar los desbordamientos de aguas con componente industrial, reforzar la protección ambiental y mejorar el funcionamiento global del sistema de depuración.

Coordinación entre administraciones

Para el desarrollo de esta actuación, la Generalitat ha coordinado el proyecto con la Confederación Hidrográfica del Júcar, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarios (ADIF), Iberdrola y el resto de administraciones implicadas, incorporando las modificaciones necesarias para cumplir la normativa vigente, mejorar la integración con las infraestructuras existentes y garantizar la viabilidad de la actuación a largo plazo.

La conexión de Vora Riu forma parte del plan conjunto de inversiones de la EPSAR y la Generalitat en la comarca, valorado en 18,5 millones de euros. De forma paralela, está prevista la ampliación y reforma de la depuradora mancomunada de Vila-real, Onda, Betxí y les Alqueries, así como un nuevo colector en Santa Quitèria de Almassora. Con estas actuaciones, la Generalitat pretende mejorar la eficiencia y la capacidad del sistema de saneamiento de la comarca y garantizar el crecimiento futuro de los municipios de la zona.