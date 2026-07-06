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NUEVA EDICIÓN

Vila-real tira de tradición con una cita récord en el certamen de tiro y arrastre

La cita, organizada por la Associació Cultural i Esportiva de Tir i Arrossegament con la colaboración de la Concejalía de Tradiciones, bate récord de participación con representantes de la Comunitat Valenciana y Cataluña

La tradición del tiro y arrastre es una muestra de esfuerzo en su máxima expresión.

La tradición del tiro y arrastre es una muestra de esfuerzo en su máxima expresión. / Mediterráneo

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Josep Carda

Vila-real

Vila-real ha vivido este fin de semana una auténtica fiesta del Tiro y Arrastre, una de las tradiciones más arraigadas de la Comunitat Valenciana, con una participación récord que ha reunido a cerca de 130 animales y participantes procedentes de numerosos municipios de las tres provincias valencianas y también de Cataluña.

La competición ha vuelto a poner de manifiesto el esfuerzo, la destreza y la compenetración entre los animales y sus conductores, claves en una disciplina que combina habilidad, resistencia y respeto por una práctica con una larga trayectoria en la cultura popular valenciana.

Uno de los participantes en la cita vila-realense del tiro y arrastre prepara a sus caballerías.

Uno de los participantes en la cita vila-realense del tiro y arrastre prepara a sus caballerías. / Mediterráneo

A lo largo de las diferentes pruebas, el público ha podido disfrutar de una cita marcada por el ambiente festivo, la tradición y la pasión de los participantes, que han contribuido a consolidar el encuentro como una de las grandes convocatorias del calendario local vinculadas al mundo del tiro y arrastre.

Colaboración en favor de las tradiciones

La nueva edición ha sido posible gracias al trabajo de la Asociación Cultural y Deportiva de Tiro y Arrastre de Vila-real, que ha contado con la colaboración de la Concejalía de Tradiciones del Ayuntamiento de Vila-real.

La concejala de Tradiciones, Miriam Caravaca, ha sido una de las asistentes a la jornada, donde participó en la entrega de premios, con los que se reconoce el esfuerzo de los participantes y la implicación de todas las personas que han hecho posible el éxito de la convocatoria.

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Desde la organización y el consistorio agradecen la respuesta de quienes han apostado por poner en valor este evento, incluido el público asistente, que han contribuido a que Vila-real haya disfrutado de un fin de semana marcado por la tradición, el esfuerzo y la pasión por el tiro y arrastre.

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