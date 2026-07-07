La UNED, con sede en Vila-real, aprueba unas cuentas récord de 716.000 euros que consolidan su crecimiento y transformación

La UNED de la provincia de Castellón, con sede en Vila-real, continúa consolidando su crecimiento con la aprobación del presupuesto más alto de su historia, que alcanzará los 716.000 euros en el 2027. Este nuevo récord llega tras cerrar el ejercicio 2025 con superávit, un hito que confirma la solidez económica del centro asociado y el éxito del proceso de transformación emprendido en los últimos años.

Al respecto, aseguran que las cuentas aprobadas "garantizan la estabilidad financiera de la institución, mantienen el equilibrio entre ingresos y gastos y permiten seguir impulsando nuevos proyectos académicos, culturales y de innovación, reforzando el papel de la UNED como universidad pública de referencia en la provincia".

Asimismo, desde el centro aseguran que este cambio de tendencia "ha sido posible gracias al trabajo desarrollado bajo la dirección de Alejandro Ribes, quien ha impulsado una profunda modernización de la gestión, con el objetivo de hacerlo más eficiente, sostenible y preparado para afrontar los retos del futuro".

Mayor dinamismo

"Este presupuesto récord es la consecuencia de una forma de gestionar basada en la responsabilidad, la planificación y la ilusión por hacer crecer la UNED de Castellón. Hemos transformado la institución para convertirla en un centro más fuerte, más dinámico y con mayor capacidad para ofrecer oportunidades a la sociedad", señala Ribes, quien destaca que el cierre del ejercicio pasado con superávit y la aprobación del mayor presupuesto de la historia "no son un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa en la que queremos seguir creciendo, ampliando servicios y acercando la universidad a toda la ciudadanía".

La evolución económica del Centro Asociado refleja, afirman, "una institución cada vez más sólida y con mayor capacidad de generar actividad propia, lo que permite afrontar el futuro con garantías y seguir invirtiendo en la mejora de la calidad docente, la innovación y la colaboración con el tejido social e institucional de la provincia".