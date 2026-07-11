Los primeros Vilabons de 2026 movilizan cerca de 270.000 euros en compras en Vila-real

La primera campaña de los Vilabons de 2026 ha inyectado cerca de 270.000 euros en compras en los establecimientos de Vila-real. La iniciativa, desarrollada del 18 de junio al 6 de julio, contó con la adhesión de más de 70 comercios y negocios locales y agotó la totalidad de los bonos disponibles.

La campaña, que ha contado con la implicación de la Unió de Comerç de Vila-real (Ucovi) ha servido, además, como antesala de la temporada de rebajas, otro de los periodos de mayor actividad para el comercio local. De este modo, los Vilabons han permitido anticipar el consumo y dar impulso a las ventas de los establecimientos antes del inicio de las promociones de verano.

Los 100.000 euros aportados por el Ayuntamiento en esta primera fase han permitido movilizar casi 2,7 euros en ventas por cada euro municipal destinado a la iniciativa. El resultado confirma el efecto multiplicador de un programa que combina el ahorro directo para las familias con un incremento de la facturación del comercio de proximidad.

Tras esta primera convocatoria, el consistorio prepara una segunda fase para otoño, también dotada con 100.000 euros. En conjunto, el Ayuntamiento de Vila-real ha reservado 200.000 euros de recursos municipales para los Vilabons de 2026, distribuidos en dos campañas.

Prolongar el impacto de las ayudas

El objetivo es prolongar durante el año el impacto de las ayudas y reforzar la actividad de los negocios locales en dos momentos diferenciados del calendario comercial. La respuesta registrada entre el 18 de junio y el 6 de julio, con más de 70 establecimientos participantes, evidencia el interés del tejido comercial por una iniciativa que permite atraer clientes, aumentar las ventas y generar actividad económica en las calles de Vila-real.

Los cerca de 270.000 euros generados durante la primera fase no solo han beneficiado a los consumidores que han adquirido los bonos, sino también a los establecimientos adheridos, que han incrementado su facturación. El gobierno municipal destaca que esta circulación de dinero repercute directamente en la economía de la ciudad, el empleo y la vitalidad de los barrios.

«El agotamiento de los Vilabons en esta primera convocatoria demuestra que la ciudadanía responde cuando las administraciones apostamos por medidas útiles y eficaces para el comercio local. Los cerca de 270.000 euros en compras generados son la mejor demostración de que esta iniciativa beneficia directamente a las familias y a nuestros comerciantes» Xus Madrigal — Concejal de Comercio de Vila-real

El concejal de Comercio, Mercados y Hostelería, Xus Madrigal, valora muy positivamente los resultados de la campaña y asegura que «el agotamiento de los Vilabons en esta primera convocatoria demuestra que la ciudadanía responde cuando las administraciones apostamos por medidas útiles y eficaces para el comercio local. Los cerca de 270.000 euros en compras generados son la mejor demostración de que esta iniciativa beneficia directamente a las familias y a nuestros comerciantes».

Madrigal remarca que «el Ayuntamiento continúa realizando una apuesta decidida por el comercio de proximidad con una inversión de 200.000 euros porque es un sector estratégico para la economía local, el empleo y la vida de nuestras calles". Y añade que "los Vilabons han vuelto a demostrar que son una de las herramientas más eficaces para dinamizar la actividad comercial y continuaremos trabajando junto al sector para que iniciativas como esta sigan generando oportunidades para los negocios de Vila-real».

Invitación a otras administraciones

Desde el consistorio insisten en reclamar la participación de otras administraciones en futuras ediciones para aumentar la dotación del programa y ampliar el número de comercios y ciudadanos beneficiados. Así, el edil hace hincapié que «una iniciativa con el impacto económico y social de los Vilabons merece también la implicación de la Diputación de Castellón y de la Generalitat Valenciana". E incide en que "el Ayuntamiento de Vila-real está asumiendo un esfuerzo económico muy importante con recursos propios porque creemos en nuestro comercio, pero es necesario que el resto de administraciones se sumen a este tipo de campañas para ampliar su alcance y llegar a un mayor número de comercios y consumidores».

En este sentido, insiste en que «el apoyo al comercio de proximidad debe ser una prioridad compartida entre todas las administraciones. Si realmente queremos proteger un sector que genera empleo, cohesión social y vida en nuestras calles, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón deben pasar de las palabras a los hechos y contribuir económicamente a iniciativas que han demostrado sobradamente su eficacia».