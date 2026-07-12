Vila-real llora la muerte de Toni Esteller, maestro y antiguo concejal

Vila-real despide con pesar a Toni Esteller, maestro, exdirector del CEIP Pasqual Nàcher y antiguo concejal del Ayuntamiento, cuyo fallecimiento ha causado una profunda conmoción entre quienes compartieron con él su trayectoria profesional y educativa.

Esteller dedicó gran parte de su vida al servicio de la educación pública. Su labor al frente del CEIP Pasqual Nàcher y su compromiso como docente estuvieron marcados por el impulso de proyectos educativos, de convivencia y de participación que dejaron huella en la comunidad escolar de Vila-real.

Su figura quedó estrechamente vinculada al centro educativo, donde desarrolló una parte esencial de su carrera profesional. Desde sus responsabilidades como maestro y director -cargo que ostentó entre los años 1991 y 1994-, trabajó en iniciativas dirigidas no solo a la formación académica del alumnado, sino también a fortalecer la convivencia y la implicación de las familias.

A esa trayectoria en las aulas se sumó su paso por la vida pública municipal como concejal del Ayuntamiento de Vila-real. Una faceta desde la que también mantuvo su compromiso con la ciudad y con el servicio a la ciudadanía.

Imagen de Toni Esteller (d), junto a Salvador Capella, candidato a la alcaldia por el PSOE en el año 2003. / Mediterráneo

La noticia de su muerte ha provocado numerosas muestras de condolencia en Vila-real. La corporación municipal ha trasladado su más sentido pésame a la familia, las amistades y los compañeros de Toni Esteller, así como a toda la comunidad educativa de la localidad, especialmente afectada por la pérdida de quien fuera uno de sus referentes.

Su fallecimiento deja el recuerdo de una persona ligada durante años a la enseñanza y a la vida colectiva de Vila-real. Su dedicación a la escuela pública, su trabajo en favor de la participación y la convivencia y su implicación en los asuntos municipales forman parte de un legado reconocido por quienes le conocieron y trabajaron junto a él.

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La familia recibirá este domingo las muestras de condolencia a partir de las 16.30 horas en el Tanatorio San José. La ceremonia de despedida tendrá lugar el lunes, a las 12.00 horas, en las mismas instalaciones. Descanse en paz.