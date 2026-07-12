El PSPV de Vila-real acusa al PP de "hacer demagogia" con la educación pública

El grupo municipal socialista de Vila-real considera que el Partido Popular de Vila-real "ha vuelto a demostrar que su prioridad no es defender la educación pública ni los intereses de la ciudad, sino intentar desgastar al gobierno municipal con una nueva muestra de demagogia política, obviando deliberadamente las responsabilidades de la Generalitat Valenciana en materia educativa".

La concejala de Educación, la socialista Anna Vicens, asegura que “resulta insultante que el PP pretenda dar lecciones de educación cuando durante toda la legislatura ha votado en contra de todas las mociones que hemos presentado para reclamar más recursos, más inversiones y mejores condiciones para los centros educativos de Vila-real”.

“Llevamos dos años presentando iniciativas para reclamar la recuperación del plan Edificant, la climatización de los centros educativos, la bajada de ratios y un mayor apoyo a la educación pública, y el Partido Popular las ha votado todas en contra. Cuando han tenido que elegir entre defender Vila-real o defender a su partido, siempre han elegido al Partido Popular”, ha afirmado Vicens.

La concejala ha lamentado que el PP “intente confundir a la ciudadanía mezclando competencias municipales con responsabilidades que corresponden exclusivamente a la Generalitat”. “La climatización de los centros educativos es competencia de la Conselleria de Educación. Si el señor Casabó y el señor Durá están tan preocupados por los colegios, deberían empezar exigiendo a la Generalitat que cumpla con Vila-real en lugar de dedicarse a hacer política con notas de prensa”, ha señalado.

Actuaciones en stand by

“La realidad es que el señor Casabó y el señor Durá nunca levantan la voz cuando quien incumple es la Generalitat. Todavía seguimos esperando que se materialicen las actuaciones anunciadas en el CEIP Escultor Ortells, al igual que seguimos esperando muchas otras inversiones educativas comprometidas. Cuando quien falla es su partido, callan; cuando se trata de atacar al Ayuntamiento, siempre aparecen con un nuevo comunicado”, añade Vicens.

La edila también ha recordado que el PP de Vila-real "tampoco estuvo al lado de la comunidad educativa cuando profesorado, familias y sindicatos se movilizaron para reclamar mejoras para la educación pública". “No estaban en la manifestación del profesorado en defensa de la educación pública. No estaban al lado de los docentes cuando reclamaban más recursos, más inversiones y mejores condiciones para los centros educativos. Prefirieron callar ante la Generalitat y ahora pretenden dar lecciones de educación atacando al Ayuntamiento. Esa es su manera de entender la política”, asevera.

“El PP todavía no ha explicado por qué ha votado en contra de todas las iniciativas impulsadas por el PSPV-PSOE para defender la educación pública de Vila-real. La credibilidad no se construye con notas de prensa ni con titulares fáciles; se demuestra con los votos. Y los votos del Partido Popular siempre han ido en contra de las propuestas que buscaban más recursos y más inversiones para los centros educativos de nuestra ciudad”, Anna Vicens — Concejala de Educación de Vila-real

Además, desde el grupo municipal socialista recuerdan que "el mantenimiento ordinario de los centros educativos se ejecuta cada verano dentro de las competencias municipales y en coordinación con las direcciones de los colegios". Y añaden: "Es lo que se ha hecho siempre y lo que se seguirá haciendo. Y lo que no se ha hecho es cumplir con las inversiones que dependen de la Generalitat, y de eso el PP de Vila-real nunca habla”, afirman.

Inversiones

Vicens también lamenta que el PP de Vila-real “siga sin exigir ni una sola inversión al gobierno valenciano”. “Ni una palabra sobre la paralización del plan Edificant, ni una reivindicación para que lleguen las inversiones educativas pendientes, ni una exigencia para que se resuelva definitivamente la climatización de los centros. El PP de Vila-real solo es exigente con el Ayuntamiento; cuando quien falla es la Generalitat, desaparece”, remarca.

La concejala recuerda igualmente que “el PP todavía no ha explicado por qué ha votado en contra de todas las iniciativas impulsadas por el PSPV-PSOE para defender la educación pública de Vila-real”. “La credibilidad no se construye con notas de prensa ni con titulares fáciles; se demuestra con los votos. Y los votos del Partido Popular siempre han ido en contra de las propuestas que buscaban más recursos y más inversiones para los centros educativos de nuestra ciudad”, subraya.

Vicens insiste en reiterar el compromiso de los socialistas "con una educación pública de calidad"; y asegura que continuarán exigiendo a todas las administraciones las inversiones que Vila-real merece. “Nosotros siempre pondremos a Vila-real por delante de cualquier interés partidista. Lamentablemente, el PP de Vila-real sigue demostrando que prefiere defender a su partido antes que defender a nuestra ciudad”, concluye.