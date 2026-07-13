Las elecciones municipales obligan a cambiar las fiestas de Sant Pasqual de 2027 en Vila-real: se adelantan y ganan un día

La historia se repetirá 16 años después en Vila-real. Las elecciones municipales, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027, volverán a ser decisivas a la hora de establecer el calendario de las fiestas patronales de Sant Pasqual. Para no coincidir de lleno con los comicios locales, se adelantarán una semana y, además, sumarán un día más de duración, por lo que finalizarán el lunes 17 de mayo, coincidiendo con el día grande del patrón.

En concreto, hay que remontarse al año 2011 para constatar una situación similar, aunque en aquella ocasión los festejos finalizaron un martes, también 17 de mayo, por lo que las celebraciones tuvieron una duración final de 12 días, frente a los 10 habituales de cada periodo festivo.

El Consell Rector de Festes de Vila-real ha aprobado por unanimidad adelantar las fiestas de Sant Pasqual del 2027. / Mediterráneo

De esta forma, el Consell Rector de Festes, que se ha reunido este mismo lunes para tratar la cuestión, ha decidido pro unanimidad que los festejos sampascualinos se desarrollarán del 7 al 17 de mayo y no del 14 al 23 de mayo, como habría sido natural si ese último domingo no hubiera coincidido con la celebración de los comicios municipales. Ante la coincidencia con la jornada electoral y todo lo que ello supone en cuanto al montaje y desmontaje de infraestructuras, la disponibilidad de personal municipal de diferentes departamentos y la coordinación de servicios, se ha considerado conveniente adelantar el inicio de las fiestas y ampliarlas un día para garantizar tanto el correcto desarrollo de los festejos como de la cita con las urnas.

Una medida que podría acarrear algunos cambios en los actos que cada año cierran las celebraciones patronales de mayo, normalmente en domingo, como el concierto de fin de fiestas o el castillo de fuegos artificiales. En cualquier caso, será la Junta de Festes, presidida por Toni Carmona, la entidad que tomará cualquier decisión al respecto.

Con la modificación de las fechas de las fiestas de Sant Pasqual, a la que el Consell Rector, presidido por la concejala dl área, Miriam Caravaca, acaba de dar el visto bueno, se abre también la posibilidad de que las agrupaciones y los ciudadanos que colaboran o participan en las actividades incluidas en la programación dispongan de tiempo suficiente para prepararse. Es el caso de las familias en las que alguno de sus miembros celebra la Primera Comunión entre los meses de abril y mayo, muchas de las cuales participan en la procesión en honor a Sant Pasqual.

Eventos previos

Además, el consistorio establece cada año el 17 de mayo como fiesta local, lo que facilitará la participación de las peñas y del vecindario en general en eventos como la ofrenda, que tendrá lugar el domingo 16 por la tarde. De ahí que no se descarte que la actuación musical de fin de fiestas pueda aplazarse al menos unas horas, con el fin de no solaparse con la ofrenda.

Imagen del artículo publicado en 'Mediterráneo' el miércoles, 18 de mayo del 2011, relatando el final de las fiestas de Sant Pasqual el día anterior, martes 17. / Mediterráneo

Con todo, si ello no fuera posible por motivos contractuales con María del Monte, la artista presentada por la Junta de Festes para cerrar las celebraciones de mayo de 2027, podría optarse por adelantar la ofrenda organizada por la Comissió de Penyes.

Por otra parte, aunque se dé la circunstancia de que habrá dos lunes festivos, la tradicional Nit de la Xulla, al menos la oficial, se celebrará el primero de ellos, el día 10. Se descarta, por tanto, que haya una segunda tanda de esta multitudinaria cita, máxime teniendo en cuenta que la programación del segundo lunes de las fiestas de Sant Pasqual se centrará en los actos en honor al patrón.

Consell escolar

Por otra parte, con el calendario festivo ya definido, está previsto que el Consell Escolar Municipal se reúna este martes para concretar el calendario lectivo del curso 2026-2027, teniendo en cuenta las fechas de las celebraciones patronales aprobadas por el Consell Rector de Festes.

Desde la Concejalía de Fiestas se ha valorado positivamente el consenso alcanzado en torno a una decisión que, aseguran, "facilitará la planificación de los distintos dispositivos municipales implicados y permitirá compatibilizar con todas las garantías dos acontecimientos de gran importancia para la ciudad, como son las fiestas patronales y la jornada electoral".