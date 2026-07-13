El paraíso fresco de 180.000 metros cuadrados que triunfa este verano en Vila-real para aliviar las olas de calor

El paraje del Termet de Vila-real ha afianzado en las últimas semanas su condición de gran refugio climático. Ante la sucesión de episodios de altas temperaturas, cientos de vecinos y visitantes buscan el agua, la sombra y el ambiente más fresco que ofrece este pulmón verde vila-realense de 180.000 metros cuadrados.

La imagen se repite especialmente durante las horas centrales de la tarde y al caer el sol. Familias que pasan el día en la piscina, grupos que comen junto al río, bañistas que se refrescan en la playa del Millars y vecinos que trasladan la cena a las dos pinadas convierten el paraje en uno de los espacios más concurridos del verano.

De hecho, uno de los principales termómetros de esta afluencia es la piscina de verano del Termet que, desde que abrió sus puertas este año el pasado 1 de junio, ya contabiliza más de 10.000 accesos mediante entradas individuales y bonos. A esta cifra se añaden los cientos de socios del Servei Municipal d’Esports, que pueden acceder libremente a las instalaciones presentando su acreditación.

Cientos de personas aprovechan la playa del Millars en el Termet para refrescarse y aliviar las altas temperaturas. / MANOLO NEBOT ROCHERA

La respuesta fue intensa desde los primeros días. Solo durante la primera semana, hasta el 9 de junio, la piscina recibió más de 2.500 accesos. El Ayuntamiento vinculó precisamente el adelanto de la apertura y la prolongación de la temporada con la necesidad de disponer de más espacios públicos en los que la población pueda refrescarse de manera segura.

De esta forma, la piscina funciona no solo como instalación deportiva, sino también como un recurso para hacer frente al sofocante calor que, semana tras semana, azota las tierras castellonenses. El recinto combina las zonas de baño con espacios de sombra, servicios y un área exterior que permite prolongar la estancia todo el día.

Alternativa natural

A escasos metros de la piscina, la playa fluvial del Millars constituye la alternativa más natural. Cientos de personas aprovechan durante el verano el tramo acondicionado en el meandro para darse un baño y aliviar las altas temperaturas.

La piscina municipal es otro de los grandes atractivos para disfrutar del verano en el paraje natural de Vila-real. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Se trata de un espacio que se recuperó para el uso público en el 2014, después de los trabajos de eliminación de vegetación invasora y acondicionamiento de la ribera. La actuación devolvió a la ciudadanía una zona situada entre el río y la piscina municipal que, con el paso de los años, se ha consolidado como un recurso recreativo.

Durante estas semanas se ejecuta además una nueva intervención ambiental sobre 5.859 metros cuadrados, entre el azud y la Ruta Botánica, para retirar la caña invasora y recuperar vegetación autóctona de ribera. Los trabajos cuentan con una inversión de 134.585 euros, financiada con fondos europeos a través de la Generalitat Valenciana.

La entrada de maquinaria obliga a restringir temporalmente el baño en tramos afectados y en días laborables. No obstante, los fines de semana la playa permanece abierta y se habilitan accesos en función del avance de los trabajos. El consistorio ha pedido respetar en todo momento la señalización.

Ágapes entre pinos

El agua es solo uno de los atractivos. Bajo la piscina y junto a la ribera se encuentra la zona de pícnic, un espacio acondicionado y mejorado para que las familias puedan comer y descansar con una buena sombra garantizada.

El área abrió esta temporada unos días después que la piscina y desde el Ayuntamiento se trabaja para continuar adaptándola a las necesidades de los usuarios. Las actuaciones forman parte del Plan de Sombras, con el que se pretende incrementar las zonas de confort y consolidar nuevos puntos de refugio climático en este espacio.

Unos ciudadanos disfrutan de las aguas tranquilas del Millars en la playa fluvial del Termet d Vila-real. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Y cuando desciende ligeramente la temperatura, el protagonismo pasa a las dos pinadas del Termet. Numerosos vecinos y visitantes llevan mesas, sillas y comida para cenar al aire libre, una costumbre arraigada en Vila-real que gana fuerza en las, en ocasiones, noches muy cálidas del verano.

A todo ello se suma este año la programación de Viu l’estiu al Termet, integrada por cerca de 70 propuestas culturales, lúdicas y familiares durante julio y agosto, que se desarrolla en diferentes espacios del paraje, reforzando su papel como lugar de convivencia para todas las edades.

Piscina, río, pícnic, pinadas y actividades conforman de este modo una oferta complementaria que consolida al Termet como el gran espacio natural de Vila-real para escapar del asfalto, encontrar sombra y combatir el calor.