¿Por qué un ángel canta desde una ‘carxofa’ cada 16 de julio en Vila-real? Te lo contamos

Cada 16 de julio, Vila-real revive una de sus tradiciones religiosas más singulares con el Cant de la Carxofa, una celebración en la que un niño o una niña, caracterizado como ángel, interpreta desde el interior de una gran alcachofa que se abre para la ocasión un motete dedicado a la Virgen del Carmen. Recuperada en el año 2000 tras caer en el olvido en la década de los setenta, esta manifestación de religiosidad popular se ha convertido en una de las señas de identidad del patrimonio festivo de la ciudad y en una tradición única en la provincia de Castellón.

Ahora, la Concejalía de Tradiciones del Ayuntamiento de Vila-real y la Venerable Orden Tercera (VOT) del Carmen han dado un nuevo paso para preservar y poner en valor una de las manifestaciones más singulares del patrimonio festivo y religioso del municipio. El hermano mayor de la entidad, Eliseo Alcázar, y la concejala de Tradiciones, Miriam Caravaca, han firmado la documentación para que el Cant de la Carxofa sea reconocido como Bien Inmaterial de Relevancia Local y forme parte, con identidad propia, de la solicitud a la Generalitat Valenciana para que esta tradición sea declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC). Con la firma entre ambas partes, el consistorio trabaja en el procedimiento para que este elemento patrimonial impulsado por la comunidad carmelita vila-realense obtenga esta distinción local, un trámite que deberá ser aprobado por el pleno de la corporación municipal.

La edila Miriam Caravaca y el hermano mayor de la Venerable Orden Tercera del Carmen, Eliseo Alcázar, en la firma del protocolo de colaboración en favor del 'Cant de l a Carxofa' / Mediterraneo

El acuerdo también insta a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo a iniciar la tramitación para el reconocimiento del Cant de la Carxofa que se mantiene vivo en Vila-real, único municipio de la provincia de Castellón donde se celebra, junto con los que tienen lugar en diferentes municipios y barrios valencianos, como València, Alaquàs, Aldaia, Catarroja, Manises, Picassent, Quart de Poblet y Silla.

La historia

El Cant de la Carxofa es una expresión de religiosidad popular que en Vila-real se celebra cada 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen. Al finalizar la procesión y la misa, un niño o una niña, caracterizado como ángel y situado en el interior de la emblemática alcachofa, interpreta un motete dedicado a la patrona de la comunidad carmelita, acompañado de música. La tradición se introdujo en Vila-real a finales de la década de los cuarenta o principios de los cincuenta del siglo pasado gracias a un fraile carmelita procedente de Caudete (Albacete). Tras interrumpirse durante los años setenta, fue recuperada en el año 2000 por la Venerable Orden Tercera (VOT) del Carmen, que desde entonces ha trabajado para conservarla y transmitirla a las nuevas generaciones.

En este proceso de recuperación, estudio y divulgación de la tradición, tanto la Concejalía de Tradiciones como la VOT del Carmen han incidido en recordar la figura del historiador local Jacinto Heredia, fallecido hace unos meses, cuya labor investigadora y de asesoramiento ha sido fundamental para documentar la historia del Cant de la Carxofa y reforzar el trabajo desarrollado durante los últimos años para preservar esta manifestación patrimonial.

Identidad cultural y religiosa

La concejala de Tradiciones destaca que este evento y canto peculiar «forma parte de la identidad cultural y religiosa de Vila-real y es un ejemplo del rico patrimonio inmaterial que conservamos gracias a la implicación de nuestras entidades y de muchas personas que, año tras año, mantienen viva esta tradición». Asimismo, agradece la labor desarrollada por la Venerable Orden Tercera del Carmen y la comunidad carmelita por su dedicación a la conservación de este legado.

Caravaca recuerda que el Ayuntamiento ya había mostrado su apoyo a la iniciativa promovida por la localidad de Alaquàs para conseguir el reconocimiento del Cant de la Carxofa como BIC. Por su parte, el hermano mayor de la entidad, Eliseo Alcázar, valora la importancia de este paso porque «el reconocimiento contribuirá a proteger, difundir y garantizar la continuidad de una tradición que forma parte de la historia y de la devoción a la Virgen del Carmen en Vila-real».

La conmemoración de este año tendrá lugar este jueves, 16 de julio. A las 19.30 horas comenzará la procesión con la imagen de la Virgen del Carmen, acompañada por la banda de tambores y bombos de la VOT del Carmen. A continuación se celebrará la misa y, para finalizar, tendrá lugar el tradicional Cant de la Carxofa, con el canto de la Salve, el Flos Carmeli y la plegaria a la Virgen desde la carxofa, que este año será interpretada por Jaume Albiol Álvarez.