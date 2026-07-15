CSIF denuncia el "grave deterioro" de las instalaciones del CEIP Carles Sarthou de Vila-real y exige una actuación urgente

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado un escrito formal ante la Inspección Educativa de Castellón para denunciar el "grave estado de las instalaciones del CEIP Carles Sarthou de Vila-real" y solicitar una "intervención urgente que garantice que el centro pueda iniciar el próximo curso escolar en condiciones adecuadas".

Según explican desde el sindicato, "la comunidad educativa ha trasladado en las últimas semanas numerosas incidencias relacionadas con el deterioro de las instalaciones del colegio, unas deficiencias que afectan directamente al bienestar del alumnado, al trabajo del profesorado y al normal funcionamiento del centro".

Entre los problemas denunciados figuran la existencia de grifos rotos o fuera de servicio en varios aseos y zonas comunes, baños que carecen de puertas, con la consiguiente pérdida de intimidad para los menores, así como cisternas averiadas que impiden un correcto funcionamiento de los servicios y generan problemas de higiene y salubridad.

Para CSIF, esta situación resulta "absolutamente incompatible con las condiciones mínimas que debe ofrecer cualquier centro educativo público y requiere una actuación inmediata por parte de las administraciones competentes".

"Son cuestiones básicas"

“Estamos hablando de cuestiones básicas que afectan a la salud, la higiene y la dignidad del alumnado. No se trata de mejoras accesorias ni de actuaciones estéticas, sino de garantizar unas condiciones mínimas para desarrollar la actividad educativa con normalidad", señalan.

Imagen facilitada por el CSIF que muestra deficiencias en uno de los baños del colegio Carles Sarhou de Vila-real. / Mediterráneo

En ese sentido, valoran que "resulta inaceptable que un centro educativo llegue al final del curso con este nivel de deterioro sin que se hayan adoptado las medidas necesarias para solucionarlo"; y advierten que "el verano debe aprovecharse para ejecutar todas las reparaciones pendientes y evitar que el alumnado y el profesorado vuelvan en septiembre a encontrarse con los mismos problemas".

Desde CSIF recuerdan que "los aseos escolares constituyen un espacio esencial dentro del centro educativo" y que disponer de instalaciones en mal estado "puede afectar tanto a la salud como al bienestar emocional del alumnado, especialmente cuando se producen situaciones que comprometen su privacidad".

"Un baño sin puertas no solo supone una deficiencia material; supone una vulneración de la intimidad de los menores. Del mismo modo, unos aseos con grifos o cisternas averiados generan problemas de higiene que nunca deberían producirse en un centro educativo", afirman.

Ante esta situación, el sindicato ha solicitado formalmente a la Inspección Educativa que traslade de manera urgente esta denuncia "tanto a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo como al Ayuntamiento de Vila-real, administración responsable del mantenimiento del edificio escolar, con el objetivo de que ambas administraciones coordinen las actuaciones necesarias para reparar todas las deficiencias detectadas".

Reclaman una visita al centro

Asimismo, CSIF reclama que la Inspección Educativa realice una visita al CEIP Carles Sarthou para comprobar sobre el terreno el estado real de las instalaciones y verificar el alcance de los problemas denunciados por la comunidad educativa.

"Es importante que la Administración conozca de primera mano cuál es la situación del centro y pueda comprobar que las incidencias afectan a necesidades tan básicas como el acceso al agua, el funcionamiento de los aseos o la propia intimidad del alumnado", insisten, además de pedir “voluntad y rapidez”, ya que “el alumnado no puede ser quien soporte las consecuencias del deterioro de unas instalaciones cuya conservación corresponde a la Administración".

Asimismo, solicitan que se informe por escrito del calendario previsto para la ejecución de las obras y de las medidas que se adopten para garantizar que el centro reúna todas las condiciones de seguridad, higiene y habitabilidad antes del inicio de las clases.

"Nuestro objetivo no es otro que garantizar que alumnado, docentes y personal del centro puedan desarrollar su actividad en unas instalaciones dignas, seguras y acordes con la calidad que merece la educación pública", aseveran.