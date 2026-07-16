Los alumnos de Vila-real tendrán un día más de vacaciones en las fiestas de Sant Pasqual de 2027: los días que no habrá clase el año que viene

Los alumnos de Vila-real tendrán en 2027 un día más de vacaciones con motivo de las fiestas patronales de Sant Pasqual. El Consell Escolar Municipal ha acordado que el periodo comprendido entre el lunes 10 y el lunes 17 de mayo, ambos incluidos, sea no lectivo, de manera que al habitual descanso durante toda la semana festiva se sumará también el día grande del patrón, que el próximo año caerá en lunes.

La decisión está relacionada con el cambio excepcional de fechas aprobado esta misma semana para las celebraciones sampascualinas. Las celebraciones se desarrollarán del 7 al 17 de mayo, en lugar del 14 al 23, para evitar que su jornada final coincida con las elecciones municipales, previstas para el domingo 23 de mayo.

El adelanto de los festejos permitirá que la semana comprendida entre el 10 y el 14 de mayo sea íntegramente no lectiva, como viene siendo habitual durante las fiestas patronales. La principal novedad es que los escolares tampoco tendrán clase el lunes 17, festividad de Sant Pasqual y día festivo local, por lo que enlazarán seis jornadas laborables consecutivas sin acudir a las aulas.

El Consell Escolar Municipal, presidido por la concejala de Educación, Anna Vicens, ha abordado la planificación del calendario escolar del curso 2026-2027 después de que la Conselleria de Educación publicara las instrucciones correspondientes.

Los tres días no lectivos de competencia municipal se concentrarán durante la semana de las fiestas de mayo. Sin embargo, para conseguir que también sean festivos los cinco días comprendidos entre el lunes 10 y el viernes 14, el Ayuntamiento tendrá que solicitar dos jornadas no lectivas adicionales.

La nueva normativa autonómica permite a los municipios pedir hasta cuatro días no lectivos más, siempre que se compensen con otras jornadas que inicialmente estaban previstas como vacaciones. En el caso de Vila-real, los dos días necesarios para completar la semana de Sant Pasqual se recuperarán el 22 y el 23 de diciembre de 2026, que tendrán carácter lectivo.

De este modo, las vacaciones de Navidad comenzarán el 24 de diciembre y se prolongarán hasta el 6 de enero de 2027, ambos incluidos. La concejala de Educación ha recordado que los días solicitados y las jornadas utilizadas para compensarlos deben ser consecutivos.

Un curso de 179 días lectivos

El curso escolar 2026-2027 comenzará el 9 de septiembre para el alumnado de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Las clases finalizarán el 18 de junio de 2027, después de un total de 179 días lectivos.

Las vacaciones de Pascua se desarrollarán del 25 de marzo al 5 de abril de 2027, mientras que el periodo no lectivo por las fiestas patronales de Sant Pasqual abarcará del 10 al 17 de mayo.

Además, serán festivos escolares el 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana; el 12 de octubre, Fiesta Nacional; el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción; el 26 de diciembre, festividad local de Sant Esteve, y el 19 de marzo, Día de Sant Josep.

En la reunión del Consell Escolar Municipal han participado representantes de los equipos directivos de los colegios públicos y concertados de Infantil y Primaria, de los institutos de Secundaria, de las asociaciones de familias del alumnado, de las organizaciones sindicales y de la Inspección Educativa.