Cambio de última hora en las fiestas de Vila-real: se cae una de las estrellas del cartel de conciertos

La programación musical de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real sufre un cambio de última hora. María del Monte no actuará finalmente en la ciudad el próximo 13 de septiembre y será sustituida por Shaila Dúrcal,.

La cantante sevillana, que debía poner el broche final a los conciertos de las fiestas patronales con una actuación prevista para el domingo 13 de septiembre, ha cancelado su participación por causas ajenas tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Festes.

Según ha podido saber Mediterráneo, la ausencia de María del Monte se debe a que en esas fechas estará de viaje por Asia inmersa en la grabación de Hasta el fin del mundo, el nuevo programa de aventuras de TVE, del que es uno de los fichajes estrella.

En su lugar actuará Shaila Dúrcal, una de las voces más reconocidas de la música española. Hija de la recordada Rocío Dúrcal, la artista ha desarrollado una sólida carrera tanto en España como en Latinoamérica, con un repertorio que combina la canción melódica, la música popular y los grandes éxitos que han marcado su trayectoria.

Cartel con la actuación de Shaila Dúrcal prevista para el domingo 13 de septiembre. / Mediterráneo

La concejala de Fiestas, Miriam Caravaca, ha lamentado la baja de María del Monte y ha confiado en poder contar con ella en futuras ediciones. «Lamentamos no poder contar este año con María del Monte y esperamos poder recibirla en nuestra ciudad en el futuro. Aun así, estamos convencidos de que Shaila Dúrcal es una artista de primer nivel que hará disfrutar al público con un gran espectáculo», ha señalado.

La edil también ha querido agradecer la rapidez con la que se ha resuelto la situación y el trabajo realizado por la Junta de Fiestas, presidida por Toni Carmona, para encontrar una alternativa de nivel. «Este concierto está especialmente pensado para un público de mayor edad, aunque cada año congrega a personas de todas las edades, y estamos seguros de que Shaila Dúrcal ofrecerá una actuación que estará a la altura del cierre de nuestras fiestas», ha añadido.

Con este cambio, el cartel musical de las fiestas de septiembre queda configurado con David Bustamante, que actuará el 4 de septiembre como gran cabeza de cartel tras haber protagonizado este año una emotiva actuación ante el papa León XIV en el estadio Santiago Bernabéu; Despistaos, el 5 de septiembre; Celtas Cortos, el 12 de septiembre; y Shaila Dúrcal, que será la encargada de cerrar la programación musical el 13 de septiembre.

Cartel inicial con los conciertos de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, en septiembre. La actuación de María del Monte será sustituida por Shaila Dúrcal. / Mediterráneo

El Ayuntamiento y la Junta de Festes han agradecido la comprensión de vecinos y visitantes ante este cambio sobrevenido y han animado al público a disfrutar de un concierto que pondrá el broche final a las fiestas patronales de 2026.