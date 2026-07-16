Los parques caninos de Vila-real estrenan papeleras y preparan nuevas mejoras

El Ayuntamiento de Vila-real ha renovado once papeleras en los parques caninos de la ciudad como parte del programa municipal de mantenimiento y mejora de los espacios públicos destinados a los animales de compañía.

La actuación se ha desarrollado en los parques caninos de la Mayorazga, el Pilar, la avenida de Portugal, el barrio Melilla y el Pou. Los trabajos han permitido sustituir las papeleras más deterioradas e incrementar los puntos de recogida de residuos en aquellos recintos donde se había detectado esta necesidad.

Las concejalas de Servicios Públicos, Maria Fajardo, y de Bienestar Animal, Ana Torres, han visitado el parque canino situado en la zona norte de Vila-real tras la finalización de la intervención.

Durante la visita, las concejalas han conversado con personas usuarias del parque, que les han trasladado su valoración sobre el estado del espacio. / MEDITERRÁNEO

El consistorio dispone todavía de un stock de papeleras que permitirá continuar realizando actuaciones similares en otros puntos de la ciudad.

Los usuarios piden más bancos y mejoras en los cerramientos

Durante la visita, las responsables municipales han conversado con varias personas usuarias del parque canino para conocer su valoración sobre el estado de las instalaciones. En términos generales, los usuarios han mostrado su satisfacción con el mantenimiento habitual del espacio, aunque también plantean algunas propuestas de mejora. Entre las principales peticiones se encuentran la instalación de nuevos bancos para sentarse y la revisión del cerramiento perimetral. Esta última actuación permitiría reparar algunos puntos concretos de la valla y reducir el riesgo de que los perros puedan salir accidentalmente del recinto.

La concejala de Bienestar Animal, Ana Torres, ha explicado que las futuras intervenciones se definirán teniendo en cuenta la experiencia de quienes utilizan habitualmente estos parques. «Las mejoras se planifican escuchando a las personas que hacen un uso habitual de estos espacios, porque son ellas quienes mejor conocen las necesidades del día a día», señala Torres. La edil también ha avanzado que el Ayuntamiento continúa trabajando en un plan de renovación que incorporará otros elementos de los parques caninos y atenderá las demandas trasladadas por los usuarios.

Cerca de 13.000 animales de compañía registrados en Vila-real

Vila-real cuenta con cerca de 13.000 animales de compañía registrados, según los datos aportados por la Concejalía de Bienestar Animal. Para Torres, esta cifra demuestra la necesidad de continuar invirtiendo en instalaciones adaptadas tanto a las necesidades de los animales como a las de las familias que conviven con ellos. «En Vila-real tenemos registrados cerca de 13.000 animales de compañía, una cifra que evidencia la importancia de seguir invirtiendo en espacios públicos adaptados a sus necesidades y a las de sus familias», ha afirmado.

El Ayuntamiento recuerda la importancia de la tenencia responsable de los animales de compañía y del cumplimiento de la normativa vigente. / MEDITERRÁNEO

Por su parte, Maria Fajardo destaca que los hogares de Vila-real en los que vive un perro van en aumento y ha defendido la obligación municipal de garantizar espacios públicos seguros y de calidad. «Cada vez son más los vecinos y vecinas de Vila-real que conviven con un perro, que forma parte de la familia, y desde el Ayuntamiento debemos procurar que disponga de las mejores condiciones posibles, velando por su bienestar y por unos espacios públicos de calidad», ha indicado la concejala.

Fajardo también ha puesto en valor la coordinación entre las concejalías de Servicios Públicos y Bienestar Animal, que, según explica, permite responder de una manera más eficaz a las necesidades planteadas por la ciudadanía.

Multas por no recoger los excrementos de los perros

El Ayuntamiento de Vila-real ha aprovechado la renovación de las papeleras para recordar la importancia de mantener una tenencia responsable de los animales de compañía y respetar la normativa vigente.

La Ordenanza de Convivencia Ciudadana establece sanciones de entre 60 y 120 euros para las personas que no lleven una bolsa destinada a recoger las deposiciones de su perro. La misma horquilla de multas se aplica cuando no se retiran los excrementos depositados por el animal en la vía pública.

Las concejalas de Servicios Públicos, Maria Fajardo, y de Bienestar Animal, Ana Torres, han visitado el parque canino de la zona norte de la ciudad. / MEDITERRÁNEO

Además, cuando los hechos se denuncian conforme a la Ley 2/2023 de Bienestar Animal de la Comunitat Valenciana, no retirar los excrementos puede considerarse una infracción leve y comportar multas de entre 100 y 3.000 euros, de acuerdo con el régimen sancionador de esta normativa.

Fajardo insiste en que la responsabilidad corresponde exclusivamente a los propietarios que incumplen sus obligaciones y pidió que no se asocie a los animales con los problemas de limpieza urbana. «Los perros no ensucian las ciudades; quienes las ensucian son las personas que no cumplen con su obligación de recoger las cacas», manifesta la vicealcaldesa.

Asimismo, la responsable de Servicios Públicos defiende que recoger los excrementos es una cuestión de convivencia, respeto al vecindario y consideración hacia los propios animales. «Las cacas no llevan correa: los perros no son los incívicos; los incívicos son algunos dueños. No criminalicemos a los animales por el comportamiento de algunas personas. Los perros son fieles; el incivismo es exclusivamente humano», ha concluido.