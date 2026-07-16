¿Qué está pasando con la aplicación de seguimiento real del bus Groguet de Vila-real?

El servicio municipal y gratuito de autobús urbano de Vila-real, el Groguet, incorporará un nuevo sistema de información en tiempo real que permitirá a los usuarios conocer cuánto falta para la llegada del vehículo a las diferentes paradas. La mejora contempla la instalación de pantallas informativas en las marquesinas, además de la renovación de la aplicación móvil y de la información disponible en la web del Ayuntamiento.

El consistorio trabaja, en coordinación con la empresa concesionaria del servicio de transporte público de la ciudad, en la migración del sistema de geolocalización de los autobuses urbanos, una actuación incluida en el plan de mejora del Sistema de Información al Pasajero (SIP). El objetivo es disponer de una plataforma «más moderna, estable e integrada que facilite a la ciudadanía datos actualizados sobre los recorridos y los tiempos de espera", informan desde el consistorio.

Unos usuarios consultan el horario del bus Groguet en la marquesina de la parada ubicada en el Termet. / Josep Carda

Los trabajos permitirán que la información sobre el paso de los autobuses pueda consultarse de manera simultánea en las nuevas pantallas de las paradas, en la aplicación del Groguet y en la página web municipal. De esta forma, "los viajeros podrán planificar mejor sus desplazamientos y conocer de manera más precisa la situación de los vehículos", señalan.

Interrupción de algunas funciones

La renovación tecnológica en la que se trabaja en la actualidad ha obligado, sin embargo, a interrumpir temporalmente el seguimiento en tiempo real de los autobuses, una incidencia que se mantiene desde hace algo más de dos semanas y que ha generado quejas de algunos usuarios tanto en las redes sociales como ante el propio Ayuntamiento. En este sentido, las redes sociales son el principal altavoz de estas quejas, aunque desde el Ayuntamiento explican que la suspensión del servicio de seguimiento en tiempo real tiene una explicación únicamente técnica y de mejora del sistema.

Según explican fuentes municipales, el proceso de adaptación y puesta en marcha de la nueva plataforma se prolongará todavía durante algunas semanas. Mientras duren los trabajos, la aplicación no ofrecerá la ubicación actualizada de los vehículos, aunque el servicio de transporte urbano continúa funcionando con normalidad.

Desde el Ayuntamiento de Vila-real piden disculpas por las molestias ocasionadas y agradecen "la comprensión de los viajeros durante el proceso de renovación". El consistorio asegura que trabaja para restablecer el seguimiento lo antes posible y ofrecer, una vez finalizada la actuación, unas prestaciones mejoradas y una información más fiable para los usuarios del Groguet.