Los campos abandonados convierten Vila-real en un polvorín: casi diez incendios desde abril

Las continuas olas de calor que vienen azotando a la provincia de Castellón en los últimos meses están contribuyendo, a su vez, a un importante incremento de incendios y del riesgo de los mismos. Un riesgo que no solo planea por las zonas de montaña, sino que también alcanza a los llanos de los municipios más próximos a la costa que, de la misma manera, ven como el fuego obliga a actuar de urgencia a los bomberos y las fuerzas de seguridad ante incendios que se producen en sus términos municipales.

Es el caso también de Vila-real, donde los campos abandonados y con abundante vegetación (en muchos casos, prácticamente seca) se convierten en auténticas bombas de relojería y generan este tipo de incidentes, llegando a calcinar, incluso, campos de cultivo anexos a los abandonados.

Según los datos facilitados a Mediterráneo por la Policía Local, desde el mes de abril hasta la actualidad se han recibido casi una decena de avisos de vecinos y agricultores al prenderse fincas con una importante carga de vegetación incontrolada. Avisos que, por otra parte, requirieron la presencia de dotaciones de bomberos que, en algunos casos, tuvieron dificultades añadidas para apagar el fuego a causa, básicamente, de las rachas de viento.

Imagen de una parcela de Vila-real calcinada tras ser pasto de las llamas en los últimos tres meses. / Josep Carda

Pese a que la cifra de este tipo de incendios es menor que la que se registró en el mismo periodo de 2025, se trata de una problemática que preocupa al sector agrario de Vila-real y a la ciudadanía en general. Incluso se sospecha desde este sector que podrían tratarse de fuegos intencionados por parte de algún pirómano, “porque esto viene ocurriendo desde hace unos tres años y se da la casualidad de que los incendios se vienen registrando en zonas agrarias próximas al casco urbano”, apuntan las fuentes consultadas por este rotativo.

Así, en los tres últimos meses, el fuego (accidental o provocado) ha calcinado, al menos, dos huertos abandonados junto a la calle Ana Nebot López —a pocos metros de la vía del tren, en la zona hortofrutícola—; otros dos en el camino la Mar; uno en el camino Cabeçol; y otro en el Tercer Sedeny. Todos ellos en la mitad este del término municipal. Y a estos se suma otro caso en la zona oeste, en el camino Bellot.

En comparación con los fuegos que se registraron en el mismo periodo de 2025 (cerca de una quincena), la tendencia sobre la ubicación de los mismos es similar a la de este año. Los campos calcinados se emplazaban junto a los caminos Almassora, Assagador, Sedeny de la Sénia del Carme, Miralcamp, Carretera, Trassia d’Aixa, Betxí, Artana, Vora Riu del Madrigal o la ronda suroeste.

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Diversas fuentes calculan que Vila-real podría contar actualmente con alrededor de 8.000 hanegadas de antiguos terrenos agrícolas abandonados o fuera de producción, según una estimación realizada a partir de la evolución de la superficie cultivada registrada por el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como atendiendo a los datos de que dispone la Generalitat.