Vila-real avisa a los dueños de solares sin limpiar: los casos graves irán a Fiscalía

El Ayuntamiento de Vila-real endurecerá la respuesta frente a los propietarios que desatiendan de forma reiterada los requerimientos para limpiar solares y parcelas con abundante vegetación. El alcalde, José Benlloch, ha advertido de que los incumplimientos más graves los remitirán a la Fiscalía para que valore la existencia de posibles responsabilidades penales, especialmente cuando los terrenos se encuentren junto a viviendas, comercios o espacios públicos.

El aviso municipal llega en un contexto marcado por las sucesivas olas de calor, las alertas por riesgo de incendio y la preocupación creciente por el estado de numerosos terrenos agrícolas abandonados del término municipal. Tal como publicó Mediterráneo el sábado, desde el pasado mes de abril la Policía Local ha recibido cerca de una decena de avisos por incendios declarados en fincas con abundante vegetación seca.

Los fuegos han obligado a movilizar en todos los casos a dotaciones de bomberos, que en algunos episodios encontraron dificultades añadidas para controlar las llamas debido a las rachas de viento. Entre las zonas afectadas durante los últimos tres meses figuran parcelas situadas junto a la calle Ana Nebot López, el camino la Mar, el camino Cabeçol, el Tercer Sedeny y el camino Bellot.

Una máquina trabaja para desbrozar una parcela en el término municipal de Vila-real. / Mediterráneo

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha reforzado durante las últimas semanas las tareas de desbroce de caminos rurales y limpieza de parcelas municipales mediante la incorporación del personal beneficiario del programa de empleo agrario. Estos trabajadores actúan de manera coordinada con los recursos municipales para intensificar las labores de prevención y mantenimiento en el conjunto del término.

La vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, María Fajardo, ha explicado que estas actuaciones permiten intervenir de forma intensiva en numerosos caminos rurales y terrenos de titularidad municipal durante una época especialmente delicada por las elevadas temperaturas y el riesgo de fuego.

Los operarios del paro agrario contribuyen en las tareas de adecuación y limpieza de parcelas. / Mediterráneo

Implicación de los propietarios privados

La edila ha señalado, no obstante, que el esfuerzo del Ayuntamiento debe estar acompañado por la implicación de los propietarios privados. «Igual que el Ayuntamiento mantiene y limpia sus espacios, los propietarios tienen la obligación de conservar sus parcelas en condiciones adecuadas de limpieza y seguridad, tanto por responsabilidad como por cumplimiento de la normativa vigente», ha afirmado.

El consistorio también ha comenzado a realizar requerimientos especiales a los titulares de solares abandonados situados cerca de viviendas, establecimientos comerciales y espacios públicos. Muchos de estos expedientes, según ha explicado el alcalde, incorporan informes de la Policía Local que acreditan el riesgo existente.

Otra máquina desbrozando una parcela. / Mediterráneo

"No podemos mirar hacia otro lado"

«Con la ola de calor histórica y las continuas alertas del 112, no podemos mirar hacia otro lado», ha advertido Benlloch, quien ha recordado que la legislación obliga a los propietarios a mantener sus solares limpios y en condiciones de seguridad.

El alcalde ha cuestionado la actitud de quienes, después de recibir una notificación oficial, deciden no actuar. «No hablamos solo de multas. Si ocurre una desgracia, las responsabilidades pueden ser muy graves», ha señalado.

En este sentido, Benlloch ha anunciado que los expedientes correspondientes a incumplimientos reiterados o especialmente graves serán trasladados a la Fiscalía para que estudie si puede haber responsabilidades penales.

El primer edil ha insistido en que el Ayuntamiento está utilizando todos los medios disponibles para prevenir incendios, aunque ha considerado que muchas de estas actuaciones no serían necesarias si cada propietario cumpliera con sus obligaciones.

Publicación del alcalde de Vila-real, José Benlloch en Facebook.

También inspeccionan solares municipales

El consistorio sostiene que aplica el mismo nivel de exigencia sobre sus propios terrenos. Los solares municipales también están siendo inspeccionados por la Policía Local y se están ejecutando trabajos de limpieza y desbroce cuando se detectan deficiencias.

«Nos aplicamos el mismo criterio. Los solares municipales también están siendo inspeccionados por la Policía Local y estamos actuando sobre ellos», ha indicado Benlloch.

Como publicó este periódico, se estima que en Vila-real podría haber 8.000 hanegadas de antiguos terrenos agrícolas abandonados o fuera de producción. El cálculo parte de la evolución de la superficie cultivada registrada por el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, dependiente del Ministerio de Agricultura, y de los datos disponibles en la Generalitat.

El alcalde ha concluido que «la seguridad de las personas está por encima de cualquier excusa» y ha reiterado que mantener los terrenos en condiciones adecuadas «no es una opción, sino una obligación legal y una responsabilidad con toda la ciudad».