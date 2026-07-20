MEMORIA HISTÓRICA
Vila-real ampliará las pruebas de ADN a los restos de 22 posibles represaliados hallados en el cementerio
El Ayuntamiento aprovechará los movimientos de tierra de las obras en el camposanto para comprobar si existen otras zonas susceptibles de albergar fosas
El Ayuntamiento de Vila-real financiará nuevas pruebas genéticas y de ADN para tratar de identificar los restos de al menos 22 personas localizados en una fosa común del cementerio municipal. El consistorio aprovechará, además, los movimientos de tierra que se están realizando actualmente en el camposanto para comprobar si existen otros espacios susceptibles de ser investigados por la posible presencia de enterramientos vinculados a la represión franquista.
La vicealcaldesa y concejala de Cementerio y Memoria Histórica, Maria Fajardo, trasladó estos compromisos durante una reunión con familiares de personas represaliadas, representantes del Grupo para la Investigación de la Memoria Histórica de Castellón (GRMHC) y Miguel Mezquida, responsable de la empresa especializada ArqueoAntro.
El encuentro permitió informar a las familias sobre los resultados obtenidos hasta el momento y concretar las próximas actuaciones para avanzar en la identificación de los restos exhumados tanto en Vila-real como en la conocida como fosa del Xòfer, situada entre Moncofa y Nules.
Los estudios antropológicos efectuados en el cementerio vila-realense han constatado que el estado de conservación de los restos dificulta determinar la identidad de las víctimas o las causas de su fallecimiento únicamente mediante este tipo de análisis. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido continuar financiando nuevas fases de estudios genéticos.
Localizan restos de 22 personas en la búsqueda de represaliados en Vila-real
El objetivo será comparar el ADN extraído de los restos con las muestras aportadas por familiares y aumentar las posibilidades de identificación. El consistorio considera necesario prolongar los trabajos, pese a la complejidad técnica del proceso, para ofrecer respuestas a unas familias que llevan décadas intentando recuperar a sus seres queridos.
«Las familias son el centro de todo este proceso. Era importante escucharlas, compartir con ellas los resultados obtenidos hasta ahora y explicar con transparencia cuáles serán los próximos pasos», señaló Fajardo.
La vicealcaldesa incidió en que la recuperación de la memoria democrática implica también «dar voz a personas que durante demasiados años no pudieron cerrar el duelo por sus familiares».
Búsqueda de nuevos indicios
Junto a la ampliación de los análisis genéticos, el Ayuntamiento estudiará si las obras que se ejecutan en el cementerio permiten obtener nuevos indicios sobre la posible existencia de otras fosas.
Los trabajos incluyen movimientos de tierra, una circunstancia que el consistorio quiere aprovechar para comprobar si aparece algún espacio susceptible de ser analizado por especialistas. En caso de detectarse indicios relevantes, se valoraría la puesta en marcha de nuevas actuaciones arqueológicas y antropológicas.
Fajardo explicó que esta supervisión permitirá compatibilizar las obras ordinarias del cementerio con la investigación histórica, sin perder la oportunidad de documentar posibles enterramientos relacionados con la represión franquista.
Las intervenciones desarrolladas en el camposanto comenzaron en 2023, por encargo de la Concejalía de Memoria Histórica. La actuación tenía como principal objetivo localizar los restos de José Pla Pitarch, vecino de Vila-real asesinado el 16 de agosto de 1939 tras ser represaliado por el franquismo.
La investigación atendía también las solicitudes de otras familias que buscaban recuperar e identificar dignamente a sus parientes. Durante las tareas de exhumación y el posterior estudio antropológico se localizaron restos correspondientes a un mínimo de 22 individuos.
La fosa del Xòfer
La reunión abordó asimismo la situación de los seis restos humanos recuperados en la denominada fosa del Xòfer, ubicada entre los términos municipales de Moncofa y Nules.
En este caso, los especialistas también consideran necesario ampliar los estudios genéticos. Para poder confirmar las identidades será fundamental obtener muestras de familiares con un grado de parentesco lo más próximo posible a las víctimas.
El Ayuntamiento prevé canalizar las próximas actuaciones mediante un convenio de colaboración con el Grupo para la Investigación de la Memoria Histórica de Castellón. El acuerdo permitirá dar continuidad a los trabajos de investigación, identificación y acompañamiento a las familias.
Fajardo defendió que estas iniciativas contribuyen a conocer el pasado y reparar a las víctimas desde el respeto a los derechos humanos. «No se trata de reabrir heridas, sino de contribuir a cerrarlas desde el reconocimiento y la reparación», afirmó.
La responsable municipal reiteró que Vila-real seguirá respaldando económicamente las pruebas y colaborando con los equipos especializados. «Detrás de cada identificación hay una historia personal y familiar que merece ser conocida, respetada y dignificada», concluyó.
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