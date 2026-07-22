Vila-real refuerza la eficiencia y la sostenibilidad de sus 17 fuentes ornamentales

El Ayuntamiento de Vila-real ha activado el nuevo contrato de mantenimiento, conservación y reparación de las 17 fuentes ornamentales de la ciudad, adjudicado a Facsa por un periodo de dos años y un importe total de 563.654,84 euros. El servicio incorpora actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia hídrica, modernizar las instalaciones y avanzar hacia una gestión más sostenible de estos elementos urbanos.

Aunque el contrato fue adjudicado varios meses antes, su formalización tuvo que esperar a la entrada en vigor del presupuesto municipal de Vila-real de 2026. A partir de ese momento se ha podido activar un servicio que contempla una inversión anual de 281.827,42 euros: 238.630,42 euros para el mantenimiento preventivo y otros 43.197 euros destinados a reparaciones y actuaciones correctivas.

La vicealcaldesa y edila de Servicios Públicos, Maria Fajardo, junto a responsables de Facsa en la presentación de la puesta en marcha del contrato del mantenimiento de fuentes ornamentales. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Desde el consistorio consideran que la continuidad de la empresa, que ya venía prestando este servicio, permitirá aprovechar el conocimiento acumulado sobre las características técnicas y las necesidades específicas de cada una de las fuentes ornamentales municipales, favoreciendo una planificación más eficiente de los trabajos y la incorporación de nuevas mejoras tecnológicas.

Con motivo del inicio del servicio, la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, ha visitado la fuente de la Mayorazga junto al jefe de Explotación de Saneamiento de Facsa, Pedro José Martínez. Este elemento es uno de los 17 incluidos en el contrato y servirá también como escenario de distintas actuaciones para garantizar su conservación y correcto funcionamiento.

Sistemas de recirculación

Fajardo ha destacado que todos estos elementos repartidos por toda la ciudad «no son solo un elemento decorativo, sino que, especialmente durante los meses de verano, contribuyen a refrescar el ambiente y a hacer más confortables los espacios públicos». En este sentido, ha subrayado que el nuevo contrato representa «una apuesta decidida por la eficiencia hídrica y la sostenibilidad», ya que, como explican desde la adjudicataria, está previsto instalar sistemas de recirculación y filtración en aquellas fuentes que todavía no disponen de ellos. Esta actuación permitirá reutilizar el agua dentro de la propia instalación, evitando renovaciones innecesarias.

La vicealcaldesa también ha incidido en el cambio de modelo que supone este servicio, basado en el mantenimiento preventivo. «No se trata solo de arreglar una fuente cuando se estropea, sino de realizar un seguimiento continuo que permita prevenir averías, alargar la vida útil de las instalaciones y mejorar su funcionamiento durante todo el año», ha afirmado.

Dos operarios limpian la fuente de la Mayorazga de Vila-real y comprueban los niveles de cloro y ph del agua de la misma. / Mediterráneo

Fajardo ha reconocido que la licitación «ha sido un contrato muy complejo, fruto de muchos meses de trabajo y análisis», y ha agradecido especialmente la labor del personal técnico de la Concejalía de Servicios Públicos, con una mención expresa a Luciano Santos, «por su esfuerzo para que este contrato incorporara todas las mejoras posibles». Asimismo, ha remarcado que disponer de un servicio estable «es mucho más eficiente que actuar únicamente con reparaciones puntuales, que al final acaban siendo simples parches».

El servicio dará cobertura a las fuentes ornamentales municipales situadas en la Glorieta 20 de Febrer, avenida de Itàlia, Ciutat Esportiva Municipal, glorietas de la carretera de Onda y del Hospital, jardín de José Calduch (en el barrio de Carinyena), plazas de José Soriano, Leocadia, del Llaurador y Pinella, parque del Arbre del Desmai, así como las fuentes de la Papallona (en el cruce de las avenidas Castelló y Grècia) , Melilla, calle Joaquim Mestre Vidal, Pastoret, jardín de Jaume I y la Mayorazga.

Telecontrol y telemando

Por su parte, el director del Área de Saneamiento y Depuración de Facsa, Luis Basiero, ha agradecido la confianza del Ayuntamiento y ha destacado «la apuesta por la profesionalización de un servicio que aporta confort y calidad a los espacios públicos». Basiero ha explicado que el contrato incorpora un sistema de telecontrol y telemando de las fuentes que permitirá planificar el mantenimiento de forma ordenada y preventiva, detectar de manera precoz posibles incidencias, como pérdidas de nivel o averías, y actuar con mayor rapidez antes de que se conviertan en problemas de mayor alcance.

Además de la recirculación del agua, la empresa adjudicataria también impulsará otras medidas de eficiencia, como la mejora de los sistemas de iluminación, y pondrá a disposición del servicio un centro de control operativo las 24 horas para que cualquier incidencia detectada pueda ser atendida con la máxima rapidez.

Los trabajos incluyen el mantenimiento preventivo de todas las instalaciones, con actuaciones periódicas de limpieza, control de la calidad del agua, regulación de los surtidores y mantenimiento de los equipos hidráulicos, eléctricos, de iluminación y del resto de elementos asociados a las fuentes. El servicio dispondrá, además, de atención de emergencias las 24 horas y de un sistema de gestión completamente digitalizado que permitirá mejorar el seguimiento de las actuaciones, la planificación del mantenimiento y la coordinación entre los servicios técnicos municipales y la empresa adjudicataria.

Por último, Maria Fajardo ha destacado que este contrato «contribuirá a contar con unos parques y jardines mejor cuidados en un momento en el que las calles y los espacios públicos son cada vez más lugares de convivencia». «Seguimos invirtiendo en el mantenimiento de los servicios públicos porque una ciudad cuidada es una ciudad más habitable, sostenible y preparada para afrontar los retos del futuro», ha concluido.