Desalojan a una treintena de vecinos de masets de Vila-real por un incendio junto a Vitacer

Una treintena de personas han tenido que ser evacuadas de ocho masets a causa del incendio originado en una parcela abandonada próxima a la empresa Vitacer, la antigua Zirconio, en el entorno del Camí Vell de Vila-real a Onda. Según ha explicado a Mediterráneo el alcalde de Vila-real, José Benlloch, la Policía Local ha sido la encargada de sacar de sus casas, por precaución, a los residentes de estas viviendas, algunas habitadas durante todo el año y otras únicamente durante la época estival. Además, tres perros también han sido retirados de la zona para evitar que sufrieran daños.

Los bomberos han logrado controlar el incendio originado en una parcela abandonada junto a la empresa Vitacer. / Mediterráneo

La virulencia del incendio declarado en la Vall d’Uixó, la Vilavella y Artana, del que este periódico está ofreciendo información minuto a minuto, ha condicionado la respuesta de los servicios de extinción. Alrededor de media hora después de declararse el fuego ha acudido un primer camión de bomberos, procedente del parque de Orpesa, al que posteriormente se han sumado otras dotaciones del parque de Nules.

Complicación de las tareas

El viento y la sequedad del ambiente han complicado las tareas de extinción y han favorecido el avance de las llamas, que finalmente han podido ser controladas por los efectivos desplazados a la zona. En este sentido, el alcalde Benlloch ha señalado que “todos los servicios se han implicado, en un principio, en evitar que el fuego llegara a los masets, porque lo primero son las personas”.

Con todo, el fuego ha logrado adentrarse en el recinto industrial de Vitacer, concretamente en un espacio descubierto, lo que ha provocado que ardieran palés y plásticos y que reventaran azulejos almacenados en la zona. Algunos vecinos han asegurado incluso haber oído alguna explosión.

El alcalde de Vila-real ha indicado que “también se ha avisado al 112 para incidir en el incendio de la fábrica, un lugar en el que hay productos químicos que pueden causar explosiones o fugas de algún tipo que podrían afectar a la población”.