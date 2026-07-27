Vila-real instala paneles solares sobre cítricos dentro del proyecto Sirera para optimizar el riego agrícola

Vila-real avanza en la aplicación de soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia hídrica y energética del regadío. La localidad ya cuenta con una instalación agrivoltaica ejecutada sobre un cultivo de cítricos existente, una actuación que forma parte del proyecto Sirera, impulsado en el ámbito de la Comunitat de Regants de Vila-real con el objetivo de optimizar la gestión del agua de riego mediante la reutilización, la digitalización y la eficiencia energética. Un plan que lidera Facsa y que cuenta con la participación de Giditek, La Unió Llauradora i Ramadera, el Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), la Universitat Jaume I y Heliotec.

La instalación se ha desarrollado en la parcela 47 del polígono 14 de Vila-real, una finca adquirida frente a la balsa de Solades del Sindicat de Regs, en el camino Quart Sedeny, y consiste en una planta fotovoltaica de autoconsumo ubicada sobre una estructura elevada sobre cítricos, adaptada a las peculiaridades de este tipo de cultivo. El proyecto cuenta con una potencia total de 47,25 kWp y 40 kW nominales, conectados en red interior para autoconsumo individual del sistema Sirera.

Con la instalación de la infraestructura se pretende reducir el coste energético del riego localizado y reducir el consumo de agua. / Josep Carda

La actuación se enmarca en el proyecto Sistema Inteligente para la Optimización de la Gestión del Agua de Riego a través de la Reutilización, Digitalización y Eficiencia Energética, conocido por sus siglas Sirera, y servirá como experiencia piloto para estudiar la implantación de instalaciones agrovoltaicas en cultivos ya existentes. En este caso, el diseño se ha adaptado al cultivo de cítricos, con el fin de analizar tanto la generación de energía como los efectos de la sombra sobre la evapotranspiración y el comportamiento agronómico de los árboles.

Compatibilizar energía y cultivos

Para ello, la instalación se ha concebido como una agrivoltaica elevada, lo que permite compatibilizar la producción fotovoltaica con el mantenimiento de la actividad agrícola. La estructura se ha diseñado teniendo en cuenta los marcos de plantación existentes, con una distancia de cinco metros entre hileras y tres metros entre árboles, así como una altura libre de tres metros para facilitar los trabajos agrícolas habituales.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que no se trata de una planta solar convencional instalada sobre suelo agrícola, sino de una infraestructura pensada para convivir con el cultivo. La disposición de los módulos se ha estudiado para alcanzar un equilibrio entre las producciones energética y agrícola, mediante el análisis de sombras desarrollado dentro del propio proyecto Sirera y con criterios agronómicos aportados por el IVIA.

La planta se divide en dos instalaciones diferenciadas. La primera incorpora 42 módulos fotovoltaicos convencionales de silicio monocristalino, con una potencia unitaria de 585 Wp y una potencia total de 24,57 kWp. La segunda está formada por 84 módulos semitransparentes diseñados para aplicaciones agrivoltaicas, con una potencia unitaria de 270 Wp y una potencia total de 22,68 kWp.

En conjunto, ambas instalaciones suman 47,25 kWp de potencia pico y se apoyan en dos inversores de 20 kW nominales cada uno, hasta alcanzar los 40 kW nominales previstos. Además, el sistema incorpora una batería de litio de 5 kWh útiles, que permitirá realizar pruebas de gestión energética vinculadas a las necesidades del cultivo y del riego.

Producción anual

La previsión de producción anual alcanza los 61.385 kWh, con 31.920 kWh correspondientes a la instalación de módulos convencionales y 29.465 kWh a la de módulos semitransparentes. Según el balance medioambiental del proyecto, esta generación renovable permitirá reducir las emisiones en 19.029 kilos de CO₂ anuales.

La estructura soporte se ha diseñado con una tipología similar a la de un invernadero, mediante pórticos metálicos ligeros a dos aguas preparados para la colocación de paneles fotovoltaicos en sus vertientes norte y sur. La distribución combina zonas con módulos alternos, a modo de tablero de ajedrez, y otras de colocación continua, todo ello integrado en un único bloque sobre el cultivo.

Otra de las características del diseño es la reducción del impacto sobre el terreno. Para ello, la cimentación se ha resuelto mediante el hincado de perfiles en el suelo, evitando la ejecución de zapatas de hormigón y facilitando una integración menos invasiva en la parcela agrícola.

Con esta actuación, Vila-real refuerza su papel como enclave de referencia en la aplicación de la agrovoltaica sobre cítricos en la provincia de Castellón. La instalación forma parte del proyecto más amplio Sirera, que combina reutilización de agua, sensores, digitalización, eficiencia energética y producción renovable para avanzar hacia un modelo de regadío más sostenible.

El proyecto permitirá evaluar en condiciones reales cómo afecta la sombra de los paneles al cultivo, cómo se comporta la producción agrícola bajo una estructura fotovoltaica elevada y hasta qué punto la energía generada puede contribuir al funcionamiento del sistema de riego. La experiencia será clave para determinar la replicabilidad de este tipo de soluciones en otras parcelas citrícolas de la Comunitat Valenciana.